В Челябинске поменяли маршрут, который связывал вокзал с пригородом. Схема

В Челябинске поменяли маршрут, который связывал вокзал с пригородом

31 марта 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Организатор поменял перевозчика автобуса №300 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске поменяли перевозчика автобуса №300 Челябинск (Северные ворота) — Большое Баландино. С 1 апреля изменится маршрут автобуса, а сам рейс перейдет на регулируемый тариф. Об этом сообщила Служба перевозчика челябинской области. «Сейчас маршрут №300 работает по нерегулируемому тарифу. Штрафы для перевозчика за нарушения не предусмотрены», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». При переводе на регулируемый тариф челябинцы смогут отслеживать движение автобусов в онлайн-режиме и оплачивать проезд банковскими картами. Пять автобусов малого класса будут ходить по новому пути с интервалом в 25 минут ежедневно. Обслуживать маршрут будет перевозчик ИП Дмитрий Осинский. Ежедневно первый рейс из Большого Баландино будет ходить в 06:15, а последний — в 20:00. От Северных ворот движение будет начинаться в 06:53 и заканчиваться в 21:08. Для поездок до Стройкомбината можно совершить пересадку на автобус 43, отмечает организатор перевозок. Жителей уверяют, что перевозчик повысит качество обслуживания пассажиров telegram-канал «Челябинский общественный транспорт» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске поменяли перевозчика автобуса №300 Челябинск (Северные ворота) — Большое Баландино. С 1 апреля изменится маршрут автобуса, а сам рейс перейдет на регулируемый тариф. Об этом сообщила Служба перевозчика челябинской области. «Сейчас маршрут №300 работает по нерегулируемому тарифу. Штрафы для перевозчика за нарушения не предусмотрены», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». При переводе на регулируемый тариф челябинцы смогут отслеживать движение автобусов в онлайн-режиме и оплачивать проезд банковскими картами. Пять автобусов малого класса будут ходить по новому пути с интервалом в 25 минут ежедневно. Обслуживать маршрут будет перевозчик ИП Дмитрий Осинский. Ежедневно первый рейс из Большого Баландино будет ходить в 06:15, а последний — в 20:00. От Северных ворот движение будет начинаться в 06:53 и заканчиваться в 21:08. Для поездок до Стройкомбината можно совершить пересадку на автобус 43, отмечает организатор перевозок.