30 марта 2024
29 марта 2024

В Челябинске поменяли маршрут, который связывал вокзал с пригородом. Схема

В Челябинске поменяли маршрут, который связывал вокзал с пригородом
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, салон автобуса, сиденья, городской транспорт, новые автобусы
Организатор поменял перевозчика автобуса №300 Фото:

В Челябинске поменяли перевозчика автобуса №300 Челябинск (Северные ворота) — Большое Баландино. С 1 апреля изменится маршрут автобуса, а сам рейс перейдет на регулируемый тариф. Об этом сообщила Служба перевозчика челябинской области.

«Сейчас маршрут №300 работает по нерегулируемому тарифу. Штрафы для перевозчика за нарушения не предусмотрены», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

При переводе на регулируемый тариф челябинцы смогут отслеживать движение автобусов в онлайн-режиме и оплачивать проезд банковскими картами. Пять автобусов малого класса будут ходить по новому пути с интервалом в 25 минут ежедневно. Обслуживать маршрут будет перевозчик ИП Дмитрий Осинский.

Ежедневно первый рейс из Большого Баландино будет ходить в 06:15, а последний — в 20:00. От Северных ворот движение будет начинаться в 06:53 и заканчиваться в 21:08. Для поездок до Стройкомбината можно совершить пересадку на автобус 43, отмечает организатор перевозок.

Жителей уверяют, что перевозчик повысит качество обслуживания пассажиров
Жителей уверяют, что перевозчик повысит качество обслуживания пассажиров

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В Челябинске поменяли перевозчика автобуса №300 Челябинск (Северные ворота) — Большое Баландино. С 1 апреля изменится маршрут автобуса, а сам рейс перейдет на регулируемый тариф. Об этом сообщила Служба перевозчика челябинской области. «Сейчас маршрут №300 работает по нерегулируемому тарифу. Штрафы для перевозчика за нарушения не предусмотрены», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». При переводе на регулируемый тариф челябинцы смогут отслеживать движение автобусов в онлайн-режиме и оплачивать проезд банковскими картами. Пять автобусов малого класса будут ходить по новому пути с интервалом в 25 минут ежедневно. Обслуживать маршрут будет перевозчик ИП Дмитрий Осинский. Ежедневно первый рейс из Большого Баландино будет ходить в 06:15, а последний — в 20:00. От Северных ворот движение будет начинаться в 06:53 и заканчиваться в 21:08. Для поездок до Стройкомбината можно совершить пересадку на автобус 43, отмечает организатор перевозок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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