В челябинском поселке во время пожара погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар произошел в деревянном частном доме
Пожар произошел в деревянном частном доме Фото:

В поселке Наследницкий Челябинской области во время пожара в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. 

«В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров силами десяти человек и трех единиц техники», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Пожар произошел в деревянном частном доме в поселке Наследницкий Брединского муниципального округа. Причину установят специалисты дознания.

В садовом товариществе «Тракторосад-5» под Челябинском ранее во время пожара также погиб мужчина. Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном доме площадью шесть на шесть метров, уточнили в МЧС. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Наследницкий Челябинской области во время пожара в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.  «В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров силами десяти человек и трех единиц техники», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожар произошел в деревянном частном доме в поселке Наследницкий Брединского муниципального округа. Причину установят специалисты дознания. В садовом товариществе «Тракторосад-5» под Челябинском ранее во время пожара также погиб мужчина. Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном доме площадью шесть на шесть метров, уточнили в МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...