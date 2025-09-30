В челябинском поселке во время пожара погиб мужчина

В поселке Наследницкий Челябинской области во время пожара в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
«В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров силами десяти человек и трех единиц техники», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Пожар произошел в деревянном частном доме в поселке Наследницкий Брединского муниципального округа. Причину установят специалисты дознания.
В садовом товариществе «Тракторосад-5» под Челябинском ранее во время пожара также погиб мужчина. Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном доме площадью шесть на шесть метров, уточнили в МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!