Пермский музей потратит более 100 млн рублей на благоустройство древнего города

Музей в Березниках взялся за реконструкцию исторического центра города Усолье

Летом рабочие начнут воплощать проект благоустройства (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае объявили конкурс по поиску подрядчика, который возьмет на себя масштабное благоустройства исторического центра города Усолье. Заказчиком работ выступает Березниковский историко-художественный музей, который готов заплатить более 100 млн рублей, следует из карточки на портале Госзакупок.

«Выполнение работ по благоустройству общественной территории в исторической части города Усолье Пермского края для реализации проекта „От Посадской слободы к Нижним соляным Промыслам“. Начальная цена — 102 352 203,38 руб.» — указано в документации.

Ранее в администрации Березниковского округа говорили, что проект включает благоустройство бывшей промышленной зоны музея «Усолье Строгановское», восстановление исторической структуры кварталов, строительство понтонного моста, обустройство аллеи к Никольскому храму и создание «парка руин». Согласно техзаданию, рабочим предстоит расчистить территорию от деревьев и кустарников, проложить различные коммуникации. Должны появиться спортивные, пляжные зоны, места для рыбалки, велодорожки, велопрокат и прокат сапбордов. Завершить работы планируется к концу ноября 2024 года.