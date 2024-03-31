31 марта 2024

Пермский музей потратит более 100 млн рублей на благоустройство древнего города

Музей в Березниках взялся за реконструкцию исторического центра города Усолье
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в Чкаловском районе. Екатеринбурга, парк стадион химмаш, план благоустройства
Летом рабочие начнут воплощать проект благоустройства (архивное фото) Фото:

В Пермском крае объявили конкурс по поиску подрядчика, который возьмет на себя масштабное благоустройства исторического центра города Усолье. Заказчиком работ выступает Березниковский историко-художественный музей, который готов заплатить более 100 млн рублей, следует из карточки на портале Госзакупок.

«Выполнение работ по благоустройству общественной территории в исторической части города Усолье Пермского края для реализации проекта „От Посадской слободы к Нижним соляным Промыслам“. Начальная цена — 102 352 203,38 руб.» — указано в документации.

Ранее в администрации Березниковского округа говорили, что проект включает благоустройство бывшей промышленной зоны музея «Усолье Строгановское», восстановление исторической структуры кварталов, строительство понтонного моста, обустройство аллеи к Никольскому храму и создание «парка руин». Согласно техзаданию, рабочим предстоит расчистить территорию от деревьев и кустарников, проложить различные коммуникации. Должны появиться спортивные, пляжные зоны, места для рыбалки, велодорожки, велопрокат и прокат сапбордов. Завершить работы планируется к концу ноября 2024 года.

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В Пермском крае объявили конкурс по поиску подрядчика, который возьмет на себя масштабное благоустройства исторического центра города Усолье. Заказчиком работ выступает Березниковский историко-художественный музей, который готов заплатить более 100 млн рублей, следует из карточки на портале Госзакупок. «Выполнение работ по благоустройству общественной территории в исторической части города Усолье Пермского края для реализации проекта „От Посадской слободы к Нижним соляным Промыслам“. Начальная цена — 102 352 203,38 руб.» — указано в документации. Ранее в администрации Березниковского округа говорили, что проект включает благоустройство бывшей промышленной зоны музея «Усолье Строгановское», восстановление исторической структуры кварталов, строительство понтонного моста, обустройство аллеи к Никольскому храму и создание «парка руин». Согласно техзаданию, рабочим предстоит расчистить территорию от деревьев и кустарников, проложить различные коммуникации. Должны появиться спортивные, пляжные зоны, места для рыбалки, велодорожки, велопрокат и прокат сапбордов. Завершить работы планируется к концу ноября 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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