Из Челябинской области не пустили десять тонн свинины неизвестного происхождения

02 апреля 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Через Челябинскую область пытались вывезти почти десять тонн небезопасной свинины Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинской области на границе с Казахстаном остановлен незаконный вывоз почти десяти тонн свинины. Об этом URA.RU сообщили в Уральском Россельхознадзоре. «Партию свинины весом 9 842 килограммов пытались вывезти через границу без необходимых документов. Машина следовала из Москвы в Караганду (Казахстан)», — сообщили URA.RU в ведомстве. Партия была обнаружена при проверке на рентгеновском оборудовании. Груз остановили совместно с Челябинской таможней и пограничным управлением ФСБ по региону на контрольно-пропускном пункте «Бугристое». Свинину пытались спрятать в начале 20-тонного прицепа, наполненного сборным грузом. Перевозчик привлечен к административной ответственности и оштрафован на три тысячи рублей. Фура возвращена для оформления необходимых документов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на границе с Казахстаном остановлен незаконный вывоз почти десяти тонн свинины. Об этом URA.RU сообщили в Уральском Россельхознадзоре. «Партию свинины весом 9 842 килограммов пытались вывезти через границу без необходимых документов. Машина следовала из Москвы в Караганду (Казахстан)», — сообщили URA.RU в ведомстве. Партия была обнаружена при проверке на рентгеновском оборудовании. Груз остановили совместно с Челябинской таможней и пограничным управлением ФСБ по региону на контрольно-пропускном пункте «Бугристое». Свинину пытались спрятать в начале 20-тонного прицепа, наполненного сборным грузом. Перевозчик привлечен к административной ответственности и оштрафован на три тысячи рублей. Фура возвращена для оформления необходимых документов.