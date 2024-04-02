Из Челябинской области не пустили десять тонн свинины неизвестного происхождения

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Через Челябинскую область пытались вывезти почти десять тонн небезопасной свинины Фото:

В Челябинской области на границе с Казахстаном остановлен незаконный вывоз почти десяти тонн свинины. Об этом URA.RU сообщили в Уральском Россельхознадзоре.

«Партию свинины весом 9 842 килограммов пытались вывезти через границу без необходимых документов. Машина следовала из Москвы в Караганду (Казахстан)», — сообщили URA.RU в ведомстве. Партия была обнаружена при проверке на рентгеновском оборудовании.

Груз остановили совместно с Челябинской таможней и пограничным управлением ФСБ по региону на контрольно-пропускном пункте «Бугристое». Свинину пытались спрятать в начале 20-тонного прицепа, наполненного сборным грузом.

Перевозчик привлечен к административной ответственности и оштрафован на три тысячи рублей. Фура возвращена для оформления необходимых документов.

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В Челябинской области на границе с Казахстаном остановлен незаконный вывоз почти десяти тонн свинины. Об этом URA.RU сообщили в Уральском Россельхознадзоре. «Партию свинины весом 9 842 килограммов пытались вывезти через границу без необходимых документов. Машина следовала из Москвы в Караганду (Казахстан)», — сообщили URA.RU в ведомстве. Партия была обнаружена при проверке на рентгеновском оборудовании. Груз остановили совместно с Челябинской таможней и пограничным управлением ФСБ по региону на контрольно-пропускном пункте «Бугристое». Свинину пытались спрятать в начале 20-тонного прицепа, наполненного сборным грузом. Перевозчик привлечен к административной ответственности и оштрафован на три тысячи рублей. Фура возвращена для оформления необходимых документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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