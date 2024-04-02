Челябинский участник СВО открыл школу танцев для вдов и жен бойцов

В Челябинске участник СВО Сергей «Танцор» Бормотов проводит занятия по бальным танцам для жен и вдов бойцов спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в челябинском филиале госфонда «Защитники Отечества».
«В рамках проекта „Школа бальных танцев“ набирается группа желающих жен и вдов участников СВО для занятий бальными танцами. Занятия ведет ветеран СВО Сергей Бормотов», — сообщает госфонд.
До начала спецоперации Бормотов был руководителем и хореографом образцового коллектива бального танца. Сейчас «Танцор» занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО и принимает участие в воспитании школьников. Он ушел на фронт добровольцем, а спустя восемь месяцев был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.
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