Челябинский участник СВО открыл школу танцев для вдов и жен бойцов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Линейка первоклассников с ветераном СВО Сергеем Бормотовым в школе 68. Челябинск, школьная линейка, бормотов сергей
Ветеран СВО Сергей Бормотов проводит занятия по танцам для жен и вдов бойцов Фото:

В Челябинске участник СВО Сергей «Танцор» Бормотов проводит занятия по бальным танцам для жен и вдов бойцов спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в челябинском филиале госфонда «Защитники Отечества».

«В рамках проекта „Школа бальных танцев“ набирается группа желающих жен и вдов участников СВО для занятий бальными танцами. Занятия ведет ветеран СВО Сергей Бормотов», — сообщает госфонд.

До начала спецоперации Бормотов был руководителем и хореографом образцового коллектива бального танца. Сейчас «Танцор» занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО и принимает участие в воспитании школьников. Он ушел на фронт добровольцем, а спустя восемь месяцев был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске участник СВО Сергей «Танцор» Бормотов проводит занятия по бальным танцам для жен и вдов бойцов спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в челябинском филиале госфонда «Защитники Отечества». «В рамках проекта „Школа бальных танцев“ набирается группа желающих жен и вдов участников СВО для занятий бальными танцами. Занятия ведет ветеран СВО Сергей Бормотов», — сообщает госфонд. До начала спецоперации Бормотов был руководителем и хореографом образцового коллектива бального танца. Сейчас «Танцор» занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО и принимает участие в воспитании школьников. Он ушел на фронт добровольцем, а спустя восемь месяцев был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...