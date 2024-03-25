ВС РФ вертолетами уничтожили замаскированную технику и сооружения ВСУ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, залп, пуск, ракета, выстрел, вкс, сбойка,  stock
Российские военные ВКС РФ уничтожили замаскированную украинскую технику на купянском направлении, уточнили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экипажи российской армейской авиации на купянском направлении поразили замаскированную украинскую технику. Удар производился авиационными ракетами при помощи вертолетов Ка-52, Ми-8 и Ми-35. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи ударной группы армейской авиации ВКС поразили замаскированную технику и инженерные сооружения противника на купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что в состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Российские военные периодически атакуют украинские позиции, используя авиацию. Удары наносятся ракетами. Помимо авиации в боях также активно используются беспилотники. На днях российские войска нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ, передает телеканал 360.

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Экипажи российской армейской авиации на купянском направлении поразили замаскированную украинскую технику. Удар производился авиационными ракетами при помощи вертолетов Ка-52, Ми-8 и Ми-35. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи ударной группы армейской авиации ВКС поразили замаскированную технику и инженерные сооружения противника на купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что в состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Российские военные периодически атакуют украинские позиции, используя авиацию. Удары наносятся ракетами. Помимо авиации в боях также активно используются беспилотники. На днях российские войска нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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