ВС РФ вертолетами уничтожили замаскированную технику и сооружения ВСУ

Экипажи российской армейской авиации на купянском направлении поразили замаскированную украинскую технику. Удар производился авиационными ракетами при помощи вертолетов Ка-52, Ми-8 и Ми-35. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипажи ударной группы армейской авиации ВКС поразили замаскированную технику и инженерные сооружения противника на купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что в состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.
Российские военные периодически атакуют украинские позиции, используя авиацию. Удары наносятся ракетами. Помимо авиации в боях также активно используются беспилотники. На днях российские войска нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ, передает телеканал 360.
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