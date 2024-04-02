Прокуратура ХМАО вмешалась в скандал с подростками, устроившими алкогольную вечеринку в подъезде

Прокуратура Нижневартовска подключилась к проверке инцидента со школьниками, распивающими алкоголь в подъезде многоэтажки, после публикации на URA.RU. Об этом журналисту агентства сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
«Прокуратура г. Нижневартовска по поручению прокуратуры округа организовала проверку по информации, размещенной в СМИ и социальных сетях, о распитии несовершеннолетними алкогольных напитков в одном из подъездов жилого дома», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. При необходимости, в результате проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU писало о том, что полиция Нижневартовска уже начала проверку по видеозаписи, опубликованной в соцсетях, на которой подростки устроили посиделки с алкоголем в подъезде жилого дома. Одной из девушек стало плохо, а ее товарищи снимали происходящее на телефон, вместо того, чтобы оказать школьнице помощь.
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