02 апреля 2024

Прокуратура ХМАО вмешалась в скандал с подростками, устроившими алкогольную вечеринку в подъезде

Прокуратура Нижневартовска выяснит обстоятельства скандала с пьяными школьниками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Адресники. Ханты-Мансийск, прокуратура, прокуратура хмао
Прокуратура Нижневартовска выяснит обстоятельства скандала с пьяными школьниками Фото:
новость из сюжета
Новости "URA.RU" работают!

Прокуратура Нижневартовска подключилась к проверке инцидента со школьниками, распивающими алкоголь в подъезде многоэтажки, после публикации на URA.RU. Об этом журналисту агентства сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«Прокуратура г. Нижневартовска по поручению прокуратуры округа организовала проверку по информации, размещенной в СМИ и социальных сетях, о распитии несовершеннолетними алкогольных напитков в одном из подъездов жилого дома», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. При необходимости, в результате проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU писало о том, что полиция Нижневартовска уже начала проверку по видеозаписи, опубликованной в соцсетях, на которой подростки устроили посиделки с алкоголем в подъезде жилого дома. Одной из девушек стало плохо, а ее товарищи снимали происходящее на телефон, вместо того, чтобы оказать школьнице помощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Нижневартовска подключилась к проверке инцидента со школьниками, распивающими алкоголь в подъезде многоэтажки, после публикации на URA.RU. Об этом журналисту агентства сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. «Прокуратура г. Нижневартовска по поручению прокуратуры округа организовала проверку по информации, размещенной в СМИ и социальных сетях, о распитии несовершеннолетними алкогольных напитков в одном из подъездов жилого дома», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. При необходимости, в результате проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало о том, что полиция Нижневартовска уже начала проверку по видеозаписи, опубликованной в соцсетях, на которой подростки устроили посиделки с алкоголем в подъезде жилого дома. Одной из девушек стало плохо, а ее товарищи снимали происходящее на телефон, вместо того, чтобы оказать школьнице помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...