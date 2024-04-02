Прокуратура ХМАО вмешалась в скандал с подростками, устроившими алкогольную вечеринку в подъезде

Прокуратура Нижневартовска выяснит обстоятельства скандала с пьяными школьниками

03 апреля 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Прокуратура Нижневартовска выяснит обстоятельства скандала с пьяными школьниками Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Прокуратура Нижневартовска подключилась к проверке инцидента со школьниками, распивающими алкоголь в подъезде многоэтажки, после публикации на URA.RU. Об этом журналисту агентства сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. «Прокуратура г. Нижневартовска по поручению прокуратуры округа организовала проверку по информации, размещенной в СМИ и социальных сетях, о распитии несовершеннолетними алкогольных напитков в одном из подъездов жилого дома», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. При необходимости, в результате проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало о том, что полиция Нижневартовска уже начала проверку по видеозаписи, опубликованной в соцсетях, на которой подростки устроили посиделки с алкоголем в подъезде жилого дома. Одной из девушек стало плохо, а ее товарищи снимали происходящее на телефон, вместо того, чтобы оказать школьнице помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Нижневартовска подключилась к проверке инцидента со школьниками, распивающими алкоголь в подъезде многоэтажки, после публикации на URA.RU. Об этом журналисту агентства сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. «Прокуратура г. Нижневартовска по поручению прокуратуры округа организовала проверку по информации, размещенной в СМИ и социальных сетях, о распитии несовершеннолетними алкогольных напитков в одном из подъездов жилого дома», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. При необходимости, в результате проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало о том, что полиция Нижневартовска уже начала проверку по видеозаписи, опубликованной в соцсетях, на которой подростки устроили посиделки с алкоголем в подъезде жилого дома. Одной из девушек стало плохо, а ее товарищи снимали происходящее на телефон, вместо того, чтобы оказать школьнице помощь.