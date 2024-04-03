ТАСС: США предупреждали Россию о готовящемся теракте

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Россию предупреждали о теракте в «Крокусе», пишет ТАСС, ссылаясь на источник Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Вашингтон действительно предупреждал Россию о террористической угрозе, но это была общая информация. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

«США действительно предупреждали Россию о террористической угрозе, но это была общая информация», — передают журналисты агентства. Они ссылаются на собственный источник.

В США начали распространять информацию о том, что Россию предупреждали о теракте за две недели. В Службе внешней разведки (СВР) назвали эти сообщения информационным вбросом. Там также говорили, что информация от ЦРУ действительно поступала, но она была общая и по ней сложно было что-то прогнозировать.

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Вашингтон действительно предупреждал Россию о террористической угрозе, но это была общая информация. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник. «США действительно предупреждали Россию о террористической угрозе, но это была общая информация», — передают журналисты агентства. Они ссылаются на собственный источник. В США начали распространять информацию о том, что Россию предупреждали о теракте за две недели. В Службе внешней разведки (СВР) назвали эти сообщения информационным вбросом. Там также говорили, что информация от ЦРУ действительно поступала, но она была общая и по ней сложно было что-то прогнозировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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