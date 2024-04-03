ТАСС: США предупреждали Россию о готовящемся теракте

Вашингтон действительно предупреждал Россию о террористической угрозе, но это была общая информация. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.
«США действительно предупреждали Россию о террористической угрозе, но это была общая информация», — передают журналисты агентства. Они ссылаются на собственный источник.
В США начали распространять информацию о том, что Россию предупреждали о теракте за две недели. В Службе внешней разведки (СВР) назвали эти сообщения информационным вбросом. Там также говорили, что информация от ЦРУ действительно поступала, но она была общая и по ней сложно было что-то прогнозировать.
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