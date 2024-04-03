ТАСС: США предупреждали Россию о готовящемся теракте

03 апреля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Россию предупреждали о теракте в «Крокусе», пишет ТАСС, ссылаясь на источник Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Вашингтон действительно предупреждал Россию о террористической угрозе, но это была общая информация. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник. «США действительно предупреждали Россию о террористической угрозе, но это была общая информация», — передают журналисты агентства. Они ссылаются на собственный источник. В США начали распространять информацию о том, что Россию предупреждали о теракте за две недели. В Службе внешней разведки (СВР) назвали эти сообщения информационным вбросом. Там также говорили, что информация от ЦРУ действительно поступала, но она была общая и по ней сложно было что-то прогнозировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон действительно предупреждал Россию о террористической угрозе, но это была общая информация. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник. «США действительно предупреждали Россию о террористической угрозе, но это была общая информация», — передают журналисты агентства. Они ссылаются на собственный источник. В США начали распространять информацию о том, что Россию предупреждали о теракте за две недели. В Службе внешней разведки (СВР) назвали эти сообщения информационным вбросом. Там также говорили, что информация от ЦРУ действительно поступала, но она была общая и по ней сложно было что-то прогнозировать.