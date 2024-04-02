02 апреля 2024

Жительнице Сургута, убившей друга из-за громкой музыки, вынесли приговор в суде

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Сургутянку приговорили к восьми годам колонии Фото:

Жительницу Сургута (ХМАО), которая зарезала своего друга кухонным ножом во время ссоры, суд приговорил к восьми годам тюрьмы. Причиной их конфликта стала громкая музыка.

«Подсудимая хотела уменьшить громкость музыки, потерпевший оттолкнул подсудимую в коридор квартиры, далее потерпевшая, вернувшись в кухню, взяла с кухонного стола нож и нанесла один удар в область расположения жизненно важных органов — переднюю поверхность грудной клетки слева», — говорится на сайте Сургутского городского суда. Из-за травмы мужчина скончался.

Кроме восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, в пользу родственника погибшего с женщины решили взыскать 500 тысяч рублей морального вреда. Сама сургутянка свою вину признала лишь частично, сказав, что защищалась. «В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил в связи с поступившей в суд апелляционной жалобой», — добавили в суде.

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Жительницу Сургута (ХМАО), которая зарезала своего друга кухонным ножом во время ссоры, суд приговорил к восьми годам тюрьмы. Причиной их конфликта стала громкая музыка. «Подсудимая хотела уменьшить громкость музыки, потерпевший оттолкнул подсудимую в коридор квартиры, далее потерпевшая, вернувшись в кухню, взяла с кухонного стола нож и нанесла один удар в область расположения жизненно важных органов — переднюю поверхность грудной клетки слева», — говорится на сайте Сургутского городского суда. Из-за травмы мужчина скончался. Кроме восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, в пользу родственника погибшего с женщины решили взыскать 500 тысяч рублей морального вреда. Сама сургутянка свою вину признала лишь частично, сказав, что защищалась. «В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил в связи с поступившей в суд апелляционной жалобой», — добавили в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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