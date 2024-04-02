Жительнице Сургута, убившей друга из-за громкой музыки, вынесли приговор в суде

Жительницу Сургута (ХМАО), которая зарезала своего друга кухонным ножом во время ссоры, суд приговорил к восьми годам тюрьмы. Причиной их конфликта стала громкая музыка.
«Подсудимая хотела уменьшить громкость музыки, потерпевший оттолкнул подсудимую в коридор квартиры, далее потерпевшая, вернувшись в кухню, взяла с кухонного стола нож и нанесла один удар в область расположения жизненно важных органов — переднюю поверхность грудной клетки слева», — говорится на сайте Сургутского городского суда. Из-за травмы мужчина скончался.
Кроме восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, в пользу родственника погибшего с женщины решили взыскать 500 тысяч рублей морального вреда. Сама сургутянка свою вину признала лишь частично, сказав, что защищалась. «В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил в связи с поступившей в суд апелляционной жалобой», — добавили в суде.
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