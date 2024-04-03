Житель Краснокамска совершил 18 преступлений за три месяца

04 апреля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали в Нытве, когда он пытался похитить очередной товар из магазина, уточнили в МВД Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Краснокамска, совершивший за три месяца 18 преступлений, отправится в исправительную колонию. 28-летний мужчина совершал кражи в магазинах, расположенных в Краснокамске, Перми, Нытве, Очере и Большесосновском округе. Украденный товар преступник сбывал прохожим, объясняя, что у него свой интернет-магазин, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Осужденный выбирал крупные торговые точки, где похищал продукты питания, средства личной гигиены и предметы бытовой химии. Краденое сбывал прямо на улице прохожим, поясняя, что у него свой интернет-магазин. Вырученные деньги тратил на личные нужды», — говорится на сайте полицейского главка. Преступления краснокамец совершал в период с января по март 2023 года. Мужчину задержали в Нытве, при попытке вынести очередной товар. Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам исправительной колонии строгого режима. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и был судим за кражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Краснокамска, совершивший за три месяца 18 преступлений, отправится в исправительную колонию. 28-летний мужчина совершал кражи в магазинах, расположенных в Краснокамске, Перми, Нытве, Очере и Большесосновском округе. Украденный товар преступник сбывал прохожим, объясняя, что у него свой интернет-магазин, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Осужденный выбирал крупные торговые точки, где похищал продукты питания, средства личной гигиены и предметы бытовой химии. Краденое сбывал прямо на улице прохожим, поясняя, что у него свой интернет-магазин. Вырученные деньги тратил на личные нужды», — говорится на сайте полицейского главка. Преступления краснокамец совершал в период с января по март 2023 года. Мужчину задержали в Нытве, при попытке вынести очередной товар. Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам исправительной колонии строгого режима. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и был судим за кражу.