04 апреля 2024

В челябинском поселке паводок разрушил дорогу. Видео

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Паводок. Челябинская область, трактор, потоп, паводок, наводнение
От дорожного полотна остался один метр Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В поселке Новоеткульском Чесменского района Челябинской области паводковые воды разрушили часть дороги. Видео инцидента прислал URA.RU читатель.

«Поселок Новоеткульский, Чесменский район. Дорога обвалилась, проезжая часть всего метр», — комментирует URA.RU читатель.

Паводок в регионе начался в первых числах апреля. В двух районах Челябинской области из-за паводка введен режим ЧС.

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В поселке Новоеткульском Чесменского района Челябинской области паводковые воды разрушили часть дороги. Видео инцидента прислал URA.RU читатель. «Поселок Новоеткульский, Чесменский район. Дорога обвалилась, проезжая часть всего метр», — комментирует URA.RU читатель. Паводок в регионе начался в первых числах апреля. В двух районах Челябинской области из-за паводка введен режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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