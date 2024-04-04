От дорожного полотна остался один метр
новость из сюжетаПаводок в Челябинской области весной 2024 года
В поселке Новоеткульском Чесменского района Челябинской области паводковые воды разрушили часть дороги. Видео инцидента прислал URA.RU читатель.
«Поселок Новоеткульский, Чесменский район. Дорога обвалилась, проезжая часть всего метр», — комментирует URA.RU читатель.
Паводок в регионе начался в первых числах апреля. В двух районах Челябинской области из-за паводка введен режим ЧС.
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