04 апреля 2024

Ветерану боевых действий из ХМАО сделали эксклюзивный протез для рыбалки

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Репортаж про якутских ученых. Якутск, электроника, бионическая рука, бионический протез, изобретения, робототехника, инновации
Ветерану военных действий установили эксклюзивный протез Фото:

Ветерану военных действий из Пыть-Яха (ХМАО) установили спортивный протез, с которым он может заниматься рыбалкой. Об этом в прямом эфире с окружным ЦУР рассказал руководитель фонда «Защитники Отечества» в Югре Игорь Илык.

«Месяц назад мы выдали первый спортивный протез руки военнослужащему-ветерану из Пыть-Яха. В заявке ветеран указал, что любит рыбачить. Мы вышли с инициативой и вместе с высокотехнологичным протезом дополнительно ему были предоставлены крючки с подсечкой, благодаря которым он может держать удочку и рыбачить. Также дали насадку для лопаток. Казалось бы — это такие мелочи, но они необходимы», — рассказал Илык в эфире.

В реализации этой идеи участие приняли эксперты Исследовательского центра травматологии и ортопедии. Они провели масштабное обследование организма югорчанина, чтобы подобрать необходимый протез.

Ранее URA.RU писало о том, что в технопарке «Сириус Б» в Сургуте планируют производить биопротезы. Предприятия, изготавливающие медицинские изделия для восстановления опорно-двигательной системы, станут резидентами технопарка.

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Ветерану военных действий из Пыть-Яха (ХМАО) установили спортивный протез, с которым он может заниматься рыбалкой. Об этом в прямом эфире с окружным ЦУР рассказал руководитель фонда «Защитники Отечества» в Югре Игорь Илык. «Месяц назад мы выдали первый спортивный протез руки военнослужащему-ветерану из Пыть-Яха. В заявке ветеран указал, что любит рыбачить. Мы вышли с инициативой и вместе с высокотехнологичным протезом дополнительно ему были предоставлены крючки с подсечкой, благодаря которым он может держать удочку и рыбачить. Также дали насадку для лопаток. Казалось бы — это такие мелочи, но они необходимы», — рассказал Илык в эфире. В реализации этой идеи участие приняли эксперты Исследовательского центра травматологии и ортопедии. Они провели масштабное обследование организма югорчанина, чтобы подобрать необходимый протез. Ранее URA.RU писало о том, что в технопарке «Сириус Б» в Сургуте планируют производить биопротезы. Предприятия, изготавливающие медицинские изделия для восстановления опорно-двигательной системы, станут резидентами технопарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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