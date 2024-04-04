Ветерану боевых действий из ХМАО сделали эксклюзивный протез для рыбалки

05 апреля 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Ветерану военных действий установили эксклюзивный протез Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ветерану военных действий из Пыть-Яха (ХМАО) установили спортивный протез, с которым он может заниматься рыбалкой. Об этом в прямом эфире с окружным ЦУР рассказал руководитель фонда «Защитники Отечества» в Югре Игорь Илык. «Месяц назад мы выдали первый спортивный протез руки военнослужащему-ветерану из Пыть-Яха. В заявке ветеран указал, что любит рыбачить. Мы вышли с инициативой и вместе с высокотехнологичным протезом дополнительно ему были предоставлены крючки с подсечкой, благодаря которым он может держать удочку и рыбачить. Также дали насадку для лопаток. Казалось бы — это такие мелочи, но они необходимы», — рассказал Илык в эфире. В реализации этой идеи участие приняли эксперты Исследовательского центра травматологии и ортопедии. Они провели масштабное обследование организма югорчанина, чтобы подобрать необходимый протез. Ранее URA.RU писало о том, что в технопарке «Сириус Б» в Сургуте планируют производить биопротезы. Предприятия, изготавливающие медицинские изделия для восстановления опорно-двигательной системы, станут резидентами технопарка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветерану военных действий из Пыть-Яха (ХМАО) установили спортивный протез, с которым он может заниматься рыбалкой. Об этом в прямом эфире с окружным ЦУР рассказал руководитель фонда «Защитники Отечества» в Югре Игорь Илык. «Месяц назад мы выдали первый спортивный протез руки военнослужащему-ветерану из Пыть-Яха. В заявке ветеран указал, что любит рыбачить. Мы вышли с инициативой и вместе с высокотехнологичным протезом дополнительно ему были предоставлены крючки с подсечкой, благодаря которым он может держать удочку и рыбачить. Также дали насадку для лопаток. Казалось бы — это такие мелочи, но они необходимы», — рассказал Илык в эфире. В реализации этой идеи участие приняли эксперты Исследовательского центра травматологии и ортопедии. Они провели масштабное обследование организма югорчанина, чтобы подобрать необходимый протез. Ранее URA.RU писало о том, что в технопарке «Сириус Б» в Сургуте планируют производить биопротезы. Предприятия, изготавливающие медицинские изделия для восстановления опорно-двигательной системы, станут резидентами технопарка.