ФСБ рассказала о задержанном в Екатеринбурге пособнике террористов, напавших на «Крокус»

На Урале задержали выходца из Центральной Азии, помогавшего в атаке на «Крокус»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, силовики, балаклава, спецоперация, обыск, омон, госбезопасность
В какой день силовики задержали вероятного пособника, неизвестно Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Задержанный в Екатеринбурге предполагаемый пособник террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл» оказался выходцем из центрально-азиатского региона. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ России.

«ФСБ в городах Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из центрально-азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта в комплексе „Крокус Сити Холл“. Установлено, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий — непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей», — пишет ведомство на официальном сайте.

О том, что в столице Урала был задержан вероятный помощник тех, кто напал на «Крокус», URA.RU сообщило 4 апреля. По данным источника агентства, его поймали вечером. В какой конкретно день, неизвестно.

Теракт произошел 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанный в Екатеринбурге предполагаемый пособник террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл» оказался выходцем из центрально-азиатского региона. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ России. «ФСБ в городах Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из центрально-азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта в комплексе „Крокус Сити Холл“. Установлено, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий — непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей», — пишет ведомство на официальном сайте. О том, что в столице Урала был задержан вероятный помощник тех, кто напал на «Крокус», URA.RU сообщило 4 апреля. По данным источника агентства, его поймали вечером. В какой конкретно день, неизвестно. Теракт произошел 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...