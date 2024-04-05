ФСБ рассказала о задержанном в Екатеринбурге пособнике террористов, напавших на «Крокус»

На Урале задержали выходца из Центральной Азии, помогавшего в атаке на «Крокус»

05 апреля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

В какой день силовики задержали вероятного пособника, неизвестно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Задержанный в Екатеринбурге предполагаемый пособник террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл» оказался выходцем из центрально-азиатского региона. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ России. «ФСБ в городах Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из центрально-азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта в комплексе „Крокус Сити Холл“. Установлено, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий — непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей», — пишет ведомство на официальном сайте. О том, что в столице Урала был задержан вероятный помощник тех, кто напал на «Крокус», URA.RU сообщило 4 апреля. По данным источника агентства, его поймали вечером. В какой конкретно день, неизвестно. Теракт произошел 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный в Екатеринбурге предполагаемый пособник террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл» оказался выходцем из центрально-азиатского региона. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ России. «ФСБ в городах Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из центрально-азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта в комплексе „Крокус Сити Холл“. Установлено, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий — непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей», — пишет ведомство на официальном сайте. О том, что в столице Урала был задержан вероятный помощник тех, кто напал на «Крокус», URA.RU сообщило 4 апреля. По данным источника агентства, его поймали вечером. В какой конкретно день, неизвестно. Теракт произошел 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.