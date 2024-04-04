Екатеринбуржца, помогавшего террористам в атаке на «Крокус», задержали вечером. Скрин

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Екатеринбурге задержание предполагаемого пособника возможных террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл», произошло вечером. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

Вероятно, мужчину поймали сотрудники УФСБ по Свердловской области. Когда это произошло, собеседник уточнить не смог. Предположительно, задержанный — гражданин Таджикистана.

О поимке троих вероятных пособников напавших на «Крокус», URA.RU сообщило ранее. В ряде telegram-канал и СМИ появились кадры задержания людей в Омске, Москве и Екатеринбурге. Инсайдер агентства добавил, что пойманный в Омске представлен на кадрах с вертолетом.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Неизвестные вторглись на территорию здания с автоматами и открыли огонь по посетителям. По последним данным, погибли 145 человек. URA.RU собирает всю информацию о ЧП — в отдельном сюжете.

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В Екатеринбурге задержание предполагаемого пособника возможных террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл», произошло вечером. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. Вероятно, мужчину поймали сотрудники УФСБ по Свердловской области. Когда это произошло, собеседник уточнить не смог. Предположительно, задержанный — гражданин Таджикистана. О поимке троих вероятных пособников напавших на «Крокус», URA.RU сообщило ранее. В ряде telegram-канал и СМИ появились кадры задержания людей в Омске, Москве и Екатеринбурге. Инсайдер агентства добавил, что пойманный в Омске представлен на кадрах с вертолетом. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Неизвестные вторглись на территорию здания с автоматами и открыли огонь по посетителям. По последним данным, погибли 145 человек. URA.RU собирает всю информацию о ЧП — в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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