Екатеринбуржца, помогавшего террористам в атаке на «Крокус», задержали вечером. Скрин

04 апреля 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге задержание предполагаемого пособника возможных террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл», произошло вечером. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. Вероятно, мужчину поймали сотрудники УФСБ по Свердловской области. Когда это произошло, собеседник уточнить не смог. Предположительно, задержанный — гражданин Таджикистана. О поимке троих вероятных пособников напавших на «Крокус», URA.RU сообщило ранее. В ряде telegram-канал и СМИ появились кадры задержания людей в Омске, Москве и Екатеринбурге. Инсайдер агентства добавил, что пойманный в Омске представлен на кадрах с вертолетом. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Неизвестные вторглись на территорию здания с автоматами и открыли огонь по посетителям. По последним данным, погибли 145 человек. URA.RU собирает всю информацию о ЧП — в отдельном сюжете.