Свердловчанки отправили участникам спецоперации УАЗ и 300 посылок. Фото

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Активистки собрали письма и рисунки от школьников участникам СВО
Активистки собрали письма и рисунки от школьников участникам СВО Фото:

Активистки из свердловского «Женского движения Единой России» отправили в зону СВО партию гуманитарной помощи, в том числе автомобиль УАЗ и 300 посылок. Об этом рассказал спикер заксобрания Людмила Бабушкина.

«Участницы „Женского движения“ Ивдельского городского округа и жители муниципалитета отправили на СВО подготовленный для бездорожья УАЗ и более 300 посылок для наших защитников», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. Жители деревень Холкина и Талица также приняли участие в сборе, отправив солдатам теплые вещи, продукты, лекарства и письма от школьников.

Вместе с этим активистки навестили и поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда Фоминых Тамару Степановну. «Ее комнату теперь украшает красивый весенний букет», — добавили представители движения.

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Активистки из свердловского «Женского движения Единой России» отправили в зону СВО партию гуманитарной помощи, в том числе автомобиль УАЗ и 300 посылок. Об этом рассказал спикер заксобрания Людмила Бабушкина. «Участницы „Женского движения“ Ивдельского городского округа и жители муниципалитета отправили на СВО подготовленный для бездорожья УАЗ и более 300 посылок для наших защитников», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. Жители деревень Холкина и Талица также приняли участие в сборе, отправив солдатам теплые вещи, продукты, лекарства и письма от школьников. Вместе с этим активистки навестили и поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда Фоминых Тамару Степановну. «Ее комнату теперь украшает красивый весенний букет», — добавили представители движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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