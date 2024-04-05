Свердловчанки отправили участникам спецоперации УАЗ и 300 посылок. Фото

05 апреля 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Активистки собрали письма и рисунки от школьников участникам СВО Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Активистки из свердловского «Женского движения Единой России» отправили в зону СВО партию гуманитарной помощи, в том числе автомобиль УАЗ и 300 посылок. Об этом рассказал спикер заксобрания Людмила Бабушкина. «Участницы „Женского движения“ Ивдельского городского округа и жители муниципалитета отправили на СВО подготовленный для бездорожья УАЗ и более 300 посылок для наших защитников», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. Жители деревень Холкина и Талица также приняли участие в сборе, отправив солдатам теплые вещи, продукты, лекарства и письма от школьников. Вместе с этим активистки навестили и поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда Фоминых Тамару Степановну. «Ее комнату теперь украшает красивый весенний букет», — добавили представители движения. Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активистки из свердловского «Женского движения Единой России» отправили в зону СВО партию гуманитарной помощи, в том числе автомобиль УАЗ и 300 посылок. Об этом рассказал спикер заксобрания Людмила Бабушкина. «Участницы „Женского движения“ Ивдельского городского округа и жители муниципалитета отправили на СВО подготовленный для бездорожья УАЗ и более 300 посылок для наших защитников», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. Жители деревень Холкина и Талица также приняли участие в сборе, отправив солдатам теплые вещи, продукты, лекарства и письма от школьников. Вместе с этим активистки навестили и поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда Фоминых Тамару Степановну. «Ее комнату теперь украшает красивый весенний букет», — добавили представители движения.