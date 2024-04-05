Активистки из свердловского «Женского движения Единой России» отправили в зону СВО партию гуманитарной помощи, в том числе автомобиль УАЗ и 300 посылок. Об этом рассказал спикер заксобрания Людмила Бабушкина.
«Участницы „Женского движения“ Ивдельского городского округа и жители муниципалитета отправили на СВО подготовленный для бездорожья УАЗ и более 300 посылок для наших защитников», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. Жители деревень Холкина и Талица также приняли участие в сборе, отправив солдатам теплые вещи, продукты, лекарства и письма от школьников.
Вместе с этим активистки навестили и поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда Фоминых Тамару Степановну. «Ее комнату теперь украшает красивый весенний букет», — добавили представители движения.
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