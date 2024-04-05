Правительство ХМАО подпишет соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ

Банк ВТБ поможет правительству ХМАО привлечь инвестиции в экономику региона

06 апреля 2024 в 03:26 Размер текста - 17 +

Соглашение подпишут в период с 5 по 8 июня 2024 года на ПМЭФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Между правительством ХМАО и банком ВТБ был одобрен проект соглашения о сотрудничестве. В него входит привлечение частных российских и иностранных инвестиций в экономику региона. Подписание документа планируется в июне этого года, сообщило правительство региона. «Одобрен проект соглашения о сотрудничестве между правительством автономного округа и банком ВТБ. В числе направлений партнерства — внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры, а также привлечение частных российских и иностранных инвестиций в экономику региона», — сообщили в правительстве региона на официальном сайте. Кроме того, в процессе партнерства будет осуществлена поддержка инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий. Подписание соглашения планируется в период с 5 по 8 июня 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между правительством ХМАО и банком ВТБ был одобрен проект соглашения о сотрудничестве. В него входит привлечение частных российских и иностранных инвестиций в экономику региона. Подписание документа планируется в июне этого года, сообщило правительство региона. «Одобрен проект соглашения о сотрудничестве между правительством автономного округа и банком ВТБ. В числе направлений партнерства — внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры, а также привлечение частных российских и иностранных инвестиций в экономику региона», — сообщили в правительстве региона на официальном сайте. Кроме того, в процессе партнерства будет осуществлена поддержка инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий. Подписание соглашения планируется в период с 5 по 8 июня 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме.