Правительство ХМАО подпишет соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ

Между правительством ХМАО и банком ВТБ был одобрен проект соглашения о сотрудничестве. В него входит привлечение частных российских и иностранных инвестиций в экономику региона. Подписание документа планируется в июне этого года, сообщило правительство региона.
«Одобрен проект соглашения о сотрудничестве между правительством автономного округа и банком ВТБ. В числе направлений партнерства — внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры, а также привлечение частных российских и иностранных инвестиций в экономику региона», — сообщили в правительстве региона на официальном сайте.
Кроме того, в процессе партнерства будет осуществлена поддержка инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий. Подписание соглашения планируется в период с 5 по 8 июня 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме.
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