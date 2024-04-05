Пермская художница-камнерез победила во всероссийском конкурсе

Художница-камнерез из Пермского края стала победителем Всероссийского конкурса народных промыслов. Об этом сообщил краевой Минкульт на своем официальном сайте.
«Выпускница Кунгурского художественно-промышленного колледжа Дарья Толстых получила премию Всероссийского конкурса народных художественных промыслов „Молодые дарования. Возрождение“. Она является представителем целой династии камнерезов, мастером резьбы по мягкому камню», — говорится в сообщении представителей ведомства.
В 2023 году Дарья победила на конкурсе камнерезов «Золотые руки Прикамья. Пермский период». Она была участником Московского фестиваля искусств «Art and Science», отметили в Минкульте.
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Художница-камнерез из Пермского края стала победителем Всероссийского конкурса народных промыслов. Об этом сообщил краевой Минкульт на своем официальном сайте. «Выпускница Кунгурского художественно-промышленного колледжа Дарья Толстых получила премию Всероссийского конкурса народных художественных промыслов „Молодые дарования. Возрождение“. Она является представителем целой династии камнерезов, мастером резьбы по мягкому камню», — говорится в сообщении представителей ведомства. В 2023 году Дарья победила на конкурсе камнерезов «Золотые руки Прикамья. Пермский период». Она была участником Московского фестиваля искусств «Art and Science», отметили в Минкульте.