05 апреля 2024

Пермская художница-камнерез победила во всероссийском конкурсе

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Ремесленническая ярмарка. Пермь, обработка камня
Камнерез из Прикамья стала лучшей на Всероссийском конкурсе мастерства Фото:

Художница-камнерез из Пермского края стала победителем Всероссийского конкурса народных промыслов. Об этом сообщил краевой Минкульт на своем официальном сайте.

«Выпускница Кунгурского художественно-промышленного колледжа Дарья Толстых получила премию Всероссийского конкурса народных художественных промыслов „Молодые дарования. Возрождение“. Она является представителем целой династии камнерезов, мастером резьбы по мягкому камню», — говорится в сообщении представителей ведомства.

В 2023 году Дарья победила на конкурсе камнерезов «Золотые руки Прикамья. Пермский период». Она была участником Московского фестиваля искусств «Art and Science», отметили в Минкульте.

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Художница-камнерез из Пермского края стала победителем Всероссийского конкурса народных промыслов. Об этом сообщил краевой Минкульт на своем официальном сайте. «Выпускница Кунгурского художественно-промышленного колледжа Дарья Толстых получила премию Всероссийского конкурса народных художественных промыслов „Молодые дарования. Возрождение“. Она является представителем целой династии камнерезов, мастером резьбы по мягкому камню», — говорится в сообщении представителей ведомства. В 2023 году Дарья победила на конкурсе камнерезов «Золотые руки Прикамья. Пермский период». Она была участником Московского фестиваля искусств «Art and Science», отметили в Минкульте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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