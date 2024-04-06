Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело из-за прорыва дамбы в Орске

Прокуратура Оренбургской области потребовала возбудить уголовное дело по факту прорыва дамбы в Орске. Об этом сообщает ведомство в Telegram.
«Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статьям: нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, а также по статье: халатность», — подчеркнули в telegram-канале ведомства. Прокуратура взяла ход расследования под особый контроль.
Происшествие случилось еще прошлым вечером. Из-за наплыва воды подтоплены оказались более четырех тысяч домов.
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Прокуратура Оренбургской области потребовала возбудить уголовное дело по факту прорыва дамбы в Орске. Об этом сообщает ведомство в Telegram. «Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статьям: нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, а также по статье: халатность», — подчеркнули в telegram-канале ведомства. Прокуратура взяла ход расследования под особый контроль. Происшествие случилось еще прошлым вечером. Из-за наплыва воды подтоплены оказались более четырех тысяч домов.