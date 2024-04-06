Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело из-за прорыва дамбы в Орске

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Прокурор Оренбургской области планирует возбудить уголовное дело по двум статьям Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

Прокуратура Оренбургской области потребовала возбудить уголовное дело по факту прорыва дамбы в Орске. Об этом сообщает ведомство в Telegram.

«Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статьям: нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, а также по статье: халатность», — подчеркнули в telegram-канале ведомства. Прокуратура взяла ход расследования под особый контроль.

Происшествие случилось еще прошлым вечером. Из-за наплыва воды подтоплены оказались более четырех тысяч домов.

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Прокуратура Оренбургской области потребовала возбудить уголовное дело по факту прорыва дамбы в Орске. Об этом сообщает ведомство в Telegram. «Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статьям: нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, а также по статье: халатность», — подчеркнули в telegram-канале ведомства. Прокуратура взяла ход расследования под особый контроль. Происшествие случилось еще прошлым вечером. Из-за наплыва воды подтоплены оказались более четырех тысяч домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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