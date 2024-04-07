07 апреля 2024

На переговорах по перемирию в секторе Газа достигли прогресса

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Между сторонами есть консенсус по урегулированию конфликта, сообщает Al Qahera News Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

На переговорах в Каире по урегулированию ситуации в секторе Газа достигнут прогресс. Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News, ссылаясь на источник.

«Прогресс достигнут на переговорах. Между всеми сторонами есть консенсус по основным направлениям», — заявил источник телеканала.

Делегации Катара и ХАМАС планируют вернуться в Каир для окончательной договоренности по условиям перемирия. Представители США и Израиля скоро покинут столицу Египта, но консультации продолжатся.

Переговоры о перемирии в секторе Газа включают вопросы обмена заложниками и заключенными, а также возвращение перемещенных лиц. Несмотря на несколько раундов бесед, до последнего времени стороны не могли прийти к соглашению. Препятствием на пути к миру является, в частности, позиция Израиля относительно возвращения палестинцев на север сектора Газа.

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На переговорах в Каире по урегулированию ситуации в секторе Газа достигнут прогресс. Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News, ссылаясь на источник. «Прогресс достигнут на переговорах. Между всеми сторонами есть консенсус по основным направлениям», — заявил источник телеканала. Делегации Катара и ХАМАС планируют вернуться в Каир для окончательной договоренности по условиям перемирия. Представители США и Израиля скоро покинут столицу Египта, но консультации продолжатся. Переговоры о перемирии в секторе Газа включают вопросы обмена заложниками и заключенными, а также возвращение перемещенных лиц. Несмотря на несколько раундов бесед, до последнего времени стороны не могли прийти к соглашению. Препятствием на пути к миру является, в частности, позиция Израиля относительно возвращения палестинцев на север сектора Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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