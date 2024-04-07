На переговорах по перемирию в секторе Газа достигли прогресса

08 апреля 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Между сторонами есть консенсус по урегулированию конфликта, сообщает Al Qahera News Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа На переговорах в Каире по урегулированию ситуации в секторе Газа достигнут прогресс. Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News, ссылаясь на источник. «Прогресс достигнут на переговорах. Между всеми сторонами есть консенсус по основным направлениям», — заявил источник телеканала. Делегации Катара и ХАМАС планируют вернуться в Каир для окончательной договоренности по условиям перемирия. Представители США и Израиля скоро покинут столицу Египта, но консультации продолжатся. Переговоры о перемирии в секторе Газа включают вопросы обмена заложниками и заключенными, а также возвращение перемещенных лиц. Несмотря на несколько раундов бесед, до последнего времени стороны не могли прийти к соглашению. Препятствием на пути к миру является, в частности, позиция Израиля относительно возвращения палестинцев на север сектора Газа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На переговорах в Каире по урегулированию ситуации в секторе Газа достигнут прогресс. Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News, ссылаясь на источник. «Прогресс достигнут на переговорах. Между всеми сторонами есть консенсус по основным направлениям», — заявил источник телеканала. Делегации Катара и ХАМАС планируют вернуться в Каир для окончательной договоренности по условиям перемирия. Представители США и Израиля скоро покинут столицу Египта, но консультации продолжатся. Переговоры о перемирии в секторе Газа включают вопросы обмена заложниками и заключенными, а также возвращение перемещенных лиц. Несмотря на несколько раундов бесед, до последнего времени стороны не могли прийти к соглашению. Препятствием на пути к миру является, в частности, позиция Израиля относительно возвращения палестинцев на север сектора Газа.