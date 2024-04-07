На переговорах по перемирию в секторе Газа достигли прогресса

На переговорах в Каире по урегулированию ситуации в секторе Газа достигнут прогресс. Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News, ссылаясь на источник.
«Прогресс достигнут на переговорах. Между всеми сторонами есть консенсус по основным направлениям», —
Делегации Катара и ХАМАС планируют вернуться в Каир для окончательной договоренности по условиям перемирия. Представители США и Израиля скоро покинут столицу Египта, но консультации продолжатся.
Переговоры о перемирии в секторе Газа включают вопросы обмена заложниками и заключенными, а также возвращение перемещенных лиц. Несмотря на несколько раундов бесед, до последнего времени стороны не могли прийти к соглашению. Препятствием на пути к миру является, в частности, позиция Израиля относительно возвращения палестинцев на север сектора Газа.
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