Оздоев: работа на заводах Ростеха идет круглосуточно

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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, снаряд, болванка, боеприпас, бомба,  stock
В 2024 году Ростех планирует наращивать выпуск средств поражения Фото:
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Заводы Ростеха, на которых производятся боеприпасы, ведут работу круглосуточно. В этом году в планах продолжать расширение производственных мощностей. Об этом сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Сегодня заводы Ростеха по изготовлению боеприпасов загружены на 100%, работа идет в режиме 24/7», — передает ТАСС слова Оздоева. Он отметил, что в 2024 году планируется продолжать наращивать выпуск средств поражения. Также будет вестись работа по расширению производственных мощностей.

Ранее Бекхан Оздоев сообщил, что Ростех создает малокалиберный снаряд с управляемым подрывом, который будет применяться для борьбы с малоразмерными БПЛА и FPV-дронами. Конструкция такого боеприпаса содержит поражающие элементы, которые после подрыва снаряда создают поле.

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Заводы Ростеха, на которых производятся боеприпасы, ведут работу круглосуточно. В этом году в планах продолжать расширение производственных мощностей. Об этом сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев. «Сегодня заводы Ростеха по изготовлению боеприпасов загружены на 100%, работа идет в режиме 24/7», — передает ТАСС слова Оздоева. Он отметил, что в 2024 году планируется продолжать наращивать выпуск средств поражения. Также будет вестись работа по расширению производственных мощностей. Ранее Бекхан Оздоев сообщил, что Ростех создает малокалиберный снаряд с управляемым подрывом, который будет применяться для борьбы с малоразмерными БПЛА и FPV-дронами. Конструкция такого боеприпаса содержит поражающие элементы, которые после подрыва снаряда создают поле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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