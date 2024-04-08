Оздоев: работа на заводах Ростеха идет круглосуточно

Заводы Ростеха, на которых производятся боеприпасы, ведут работу круглосуточно. В этом году в планах продолжать расширение производственных мощностей. Об этом сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.
«Сегодня заводы Ростеха по изготовлению боеприпасов загружены на 100%, работа идет в режиме 24/7», — передает ТАСС слова Оздоева. Он отметил, что в 2024 году планируется продолжать наращивать выпуск средств поражения. Также будет вестись работа по расширению производственных мощностей.
Ранее Бекхан Оздоев сообщил, что Ростех создает малокалиберный снаряд с управляемым подрывом, который будет применяться для борьбы с малоразмерными БПЛА и FPV-дронами. Конструкция такого боеприпаса содержит поражающие элементы, которые после подрыва снаряда создают поле.
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