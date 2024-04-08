В России создают специальный снаряд для борьбы с дронами

В Ростехе создают малокалиберный снаряд с управляемым подрывом. Он будет использоваться для борьбы с FPV-дронами и малоразмерными беспилотниками. Об этом сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
«Наши конструкторы создают средства для борьбы с малоразмерными беспилотниками и барражирующими боеприпасами противника, включая ударные FPV-дроны», — передает ТАСС слова Оздоева. Он добавил, что малокалиберный выстрел с дистанционно-управляемым взрывателем и многоэлементным снарядом был разработан достаточно оперативно.
Конструкция нового боеприпаса содержит элементы, которые после подрыва снаряда создают поле поражающих элементов. Оно направлено навстречу дрону.
Ранее в России было налажено производство авиабомб ФАБ-3000. Национальное радио Китая (CNR) сообщило, что в КНР пришли в восторг от них. Эти снаряды способны нанести фатальный удар по украинской армии. Их потенциальный радиус поражения достигает 46 метров. Военный журналист Алексей Борзенко рассказал, что после применения этих бомб солдаты ВСУ остаются контуженными и слепыми. После работы ФАБ-3000 ответного огня с украинской стороны не наблюдается, передает телеканал 360.
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