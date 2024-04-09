Жители Одесской области сломали сирену воздушной тревоги за то, что мешала им спать

«Страна.ua»: жители дома под Одессой сломали сирену, которая мешала им спать
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Жители были недовольны воем сирены по ночам, сообщают украинские паблики Фото:
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В Одесской области жители многоэтажного здания залили монтажную пену в сирену из-за того, что она мешала им спать. Об этом пишут украинские паблики.

«В Теплодаре (находится рядом с Одессой — прим. URA.RU) жители многоэтажки залили монтажной пеной сирену воздушной тревоги, которая мешала им спать», — сообщает telegram-канал «Страна.ua». На фотографиях можно заметить несколько израсходованных баллонов и замазанный громкоговоритель.

Воздушная сирена в Одесской области звучит несколько дней подряд. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил об уничтожении логистически-транспортного объекта. Что именно было повреждено, он не сообщил. По данным николаевской подполья, речь может идти про припортовую инфрастуктуру.

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В Одесской области жители многоэтажного здания залили монтажную пену в сирену из-за того, что она мешала им спать. Об этом пишут украинские паблики. «В Теплодаре (находится рядом с Одессой — прим. URA.RU) жители многоэтажки залили монтажной пеной сирену воздушной тревоги, которая мешала им спать», — сообщает telegram-канал «Страна.ua». На фотографиях можно заметить несколько израсходованных баллонов и замазанный громкоговоритель. Воздушная сирена в Одесской области звучит несколько дней подряд. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил об уничтожении логистически-транспортного объекта. Что именно было повреждено, он не сообщил. По данным николаевской подполья, речь может идти про припортовую инфрастуктуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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