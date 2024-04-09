В мире Украина Жители Одесской области сломали сирену воздушной тревоги за то, что мешала им спать «Страна.ua»: жители дома под Одессой сломали сирену, которая мешала им спать 09 апреля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 + Жители были недовольны воем сирены по ночам, сообщают украинские паблики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одесской области жители многоэтажного здания залили монтажную пену в сирену из-за того, что она мешала им спать. Об этом пишут украинские паблики. «В Теплодаре (находится рядом с Одессой — прим. URA.RU) жители многоэтажки залили монтажной пеной сирену воздушной тревоги, которая мешала им спать», — сообщает telegram-канал «Страна.ua». На фотографиях можно заметить несколько израсходованных баллонов и замазанный громкоговоритель. Воздушная сирена в Одесской области звучит несколько дней подряд. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил об уничтожении логистически-транспортного объекта. Что именно было повреждено, он не сообщил. По данным николаевской подполья, речь может идти про припортовую инфрастуктуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Одесской области жители многоэтажного здания залили монтажную пену в сирену из-за того, что она мешала им спать. Об этом пишут украинские паблики. «В Теплодаре (находится рядом с Одессой — прим. URA.RU) жители многоэтажки залили монтажной пеной сирену воздушной тревоги, которая мешала им спать», — сообщает telegram-канал «Страна.ua». На фотографиях можно заметить несколько израсходованных баллонов и замазанный громкоговоритель. Воздушная сирена в Одесской области звучит несколько дней подряд. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил об уничтожении логистически-транспортного объекта. Что именно было повреждено, он не сообщил. По данным николаевской подполья, речь может идти про припортовую инфрастуктуру. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям