В Одессе ночью уничтожили важный транспортный объект

Глава ОВА: в Одесской области поврежден логистически-транспортный объект
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Колледж №95 в Перевальске после обстрела. ЛНР, руины, разрушения, колледж перевальск
Украинские СМИ сообщали о не менее трех прилетах по Одесской области Фото:
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В Одесской области поврежден логистически-транспортный объект. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект», — написал Олег Кипер в своем telegram-канале. Он добавил, что обломки беспилотника повредили еще автозаправочную станцию. Какой логистически-транспортный объект был атакован, не уточняется.

Российские военкоры сообщили, что удар был нанесен ночью. Армия РФ использовала беспилотники, а местные СМИ заявили о не менее чем трех прилетах, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В регионе звучала воздушная тревога. Днем ранее область также подверглась обстрелам, информирует RT.

До этого армия РФ поразила подземный штаб ВСУ в Одессе. Однако информации о ликвидированных военных не поступало.

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В Одесской области поврежден логистически-транспортный объект. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. «Есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект», — написал Олег Кипер в своем telegram-канале. Он добавил, что обломки беспилотника повредили еще автозаправочную станцию. Какой логистически-транспортный объект был атакован, не уточняется. Российские военкоры сообщили, что удар был нанесен ночью. Армия РФ использовала беспилотники, а местные СМИ заявили о не менее чем трех прилетах, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В регионе звучала воздушная тревога. Днем ранее область также подверглась обстрелам, информирует RT. До этого армия РФ поразила подземный штаб ВСУ в Одессе. Однако информации о ликвидированных военных не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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