В Одессе ночью уничтожили важный транспортный объект

В Одесской области поврежден логистически-транспортный объект. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
«Есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект», — написал Олег Кипер в своем telegram-канале. Он добавил, что обломки беспилотника повредили еще автозаправочную станцию. Какой логистически-транспортный объект был атакован, не уточняется.
Российские военкоры сообщили, что удар был нанесен ночью. Армия РФ использовала беспилотники, а местные СМИ заявили о не менее чем трех прилетах, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В регионе звучала воздушная тревога. Днем ранее область также подверглась обстрелам, информирует RT.
До этого армия РФ поразила подземный штаб ВСУ в Одессе. Однако информации о ликвидированных военных не поступало.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.