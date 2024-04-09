Координатор подполья заявил о мощном ударе по порту в Одесской области

ВС РФ ударили по припортовой зоне Ильичевска в Одесской области

09 апреля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Был зафиксирован мощный прилет в районе порта в Одесской области, заявил Сергей Лебедев Фото: U.S. Coast Guard Atlantic Area / Ricardo Castrodad новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы ударили по припортовой зоне в Одесской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, вероятно, произошло попадание в склад боекомплекта. «Одесса, вернее, область, город Ильичевск (нынешнее название — Черноморск — прим. URA.RU). Мощный прилет в районе порта», — заявил РИА Новости Сергей Лебедев. По его словам, подробности уточняются. Однако уже известно, что в порту был большой выброс пламени. Вероятно, это связано с попаданием в склад боекомплекта. Ранее глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в Одесской области поврежден логистически-транспортный объект. Он не стал уточнять какой именно. Обломки беспилотников также повредили и автозаправочную станцию. 9 апреля серия взрывов снова произошла в Одесской области, передает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские силы ударили по припортовой зоне в Одесской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, вероятно, произошло попадание в склад боекомплекта. «Одесса, вернее, область, город Ильичевск (нынешнее название — Черноморск — прим. URA.RU). Мощный прилет в районе порта», — заявил РИА Новости Сергей Лебедев. По его словам, подробности уточняются. Однако уже известно, что в порту был большой выброс пламени. Вероятно, это связано с попаданием в склад боекомплекта. Ранее глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в Одесской области поврежден логистически-транспортный объект. Он не стал уточнять какой именно. Обломки беспилотников также повредили и автозаправочную станцию. 9 апреля серия взрывов снова произошла в Одесской области, передает МК.RU.