Координатор подполья заявил о мощном ударе по порту в Одесской области

Российские силы ударили по припортовой зоне в Одесской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, вероятно, произошло попадание в склад боекомплекта.
«Одесса, вернее, область, город Ильичевск (нынешнее название — Черноморск — прим. URA.RU). Мощный прилет в районе порта», — заявил РИА Новости Сергей Лебедев.
По его словам, подробности уточняются. Однако уже известно, что в порту был большой выброс пламени. Вероятно, это связано с попаданием в склад боекомплекта.
Ранее глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в Одесской области поврежден логистически-транспортный объект. Он не стал уточнять какой именно. Обломки беспилотников также повредили и автозаправочную станцию. 9 апреля серия взрывов снова произошла в Одесской области, передает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.