Координатор подполья заявил о мощном ударе по порту в Одесской области

ВС РФ ударили по припортовой зоне Ильичевска в Одесской области
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Был зафиксирован мощный прилет в районе порта в Одесской области, заявил Сергей Лебедев Фото:
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Российские силы ударили по припортовой зоне в Одесской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, вероятно, произошло попадание в склад боекомплекта.

«Одесса, вернее, область, город Ильичевск (нынешнее название — Черноморск — прим. URA.RU). Мощный прилет в районе порта», — заявил РИА Новости Сергей Лебедев.

По его словам, подробности уточняются. Однако уже известно, что в порту был большой выброс пламени. Вероятно, это связано с попаданием в склад боекомплекта.

Ранее глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в Одесской области поврежден логистически-транспортный объект. Он не стал уточнять какой именно. Обломки беспилотников также повредили и автозаправочную станцию. 9 апреля серия взрывов снова произошла в Одесской области, передает МК.RU.

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Российские силы ударили по припортовой зоне в Одесской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, вероятно, произошло попадание в склад боекомплекта. «Одесса, вернее, область, город Ильичевск (нынешнее название — Черноморск — прим. URA.RU). Мощный прилет в районе порта», — заявил РИА Новости Сергей Лебедев. По его словам, подробности уточняются. Однако уже известно, что в порту был большой выброс пламени. Вероятно, это связано с попаданием в склад боекомплекта. Ранее глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в Одесской области поврежден логистически-транспортный объект. Он не стал уточнять какой именно. Обломки беспилотников также повредили и автозаправочную станцию. 9 апреля серия взрывов снова произошла в Одесской области, передает МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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