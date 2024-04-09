Свердловские власти отказались от первомайского шествия и поменяют формат Парада

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Парад Победы. Точка у трибуны. Екатеринбург, парад победы, 9 мая, 9 мая 2023, парад победы 2023
Мероприятия 1 и 9 мая состоятся, но меры безопасности будут усилены Фото:

Первомайского шествия в Екатеринбурге не будет второй год подряд: власти решили ограничиться митингом, рассказал URA.RU источник, близкий к областному правительству, и подтвердил «силовой» замгубернатора Азат Салихов. По его словам, меры безопасности будут усилены и при организации Парада Победы 9 мая.

«1 мая традиционное шествие трудовых коллективов не планируется. Праздничный митинг пройдет на площадке „Екатеринбург Арены“. Посетить мероприятие смогут порядка пяти тысяч человек», — поделился Салихов.

Описывая, как будет организован парад, Салихов отметил, что по площади 1905 года пройдут, как обычно, и парадные расчеты, и ветеранские объединения, и подразделения правоохранительных органов, и, конечно, механизированная колонна техники. «Особое внимание уделено ветеранам Великой Отечественной войны, без участия которых праздник не проходит. Для обеспечения безопасности участников и зрителей парада рассматриваем места смотровых площадок. Возможно, некоторые (из ранее установленных) будут скорректированы», — сообщил Салихов. Окончательные решения будут приняты на предстоящих заседаниях специального оргкомитета, подчеркнул он.

В последний раз первомайские шествия проходили в регионе в 2022 году — причем впервые с 2019-го. В 2023-м чиновники решили ограничиться митингами в закрытых пространствах. В Екатеринбурге такой проходил в Театре эстрады.

Меры безопасности при проведении массовых мероприятий в Свердловской области усилили после теракта в «Крокус Сити холле». Сразу после ЧП власти провели заседание Антитеррористической комиссии, результатом которой стал запрет массовых и развлекательных мероприятий до 13 мая. Исключение сделали лишь для патриотических акций. В департаменте информполитики комментировали документ обтекаемо: «Приостановлено проведение развлекательных мероприятий, а также ярмарок, не отвечающих необходимым условиям обеспечения безопасности. Разрешено проведение спортивных и патриотических мероприятий только в местах и на объектах, которые соответствуют требованиям к антитеррористической защищенности».

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Первомайского шествия в Екатеринбурге не будет второй год подряд: власти решили ограничиться митингом, рассказал URA.RU источник, близкий к областному правительству, и подтвердил «силовой» замгубернатора Азат Салихов. По его словам, меры безопасности будут усилены и при организации Парада Победы 9 мая. «1 мая традиционное шествие трудовых коллективов не планируется. Праздничный митинг пройдет на площадке „Екатеринбург Арены“. Посетить мероприятие смогут порядка пяти тысяч человек», — поделился Салихов. Описывая, как будет организован парад, Салихов отметил, что по площади 1905 года пройдут, как обычно, и парадные расчеты, и ветеранские объединения, и подразделения правоохранительных органов, и, конечно, механизированная колонна техники. «Особое внимание уделено ветеранам Великой Отечественной войны, без участия которых праздник не проходит. Для обеспечения безопасности участников и зрителей парада рассматриваем места смотровых площадок. Возможно, некоторые (из ранее установленных) будут скорректированы», — сообщил Салихов. Окончательные решения будут приняты на предстоящих заседаниях специального оргкомитета, подчеркнул он. В последний раз первомайские шествия проходили в регионе в 2022 году — причем впервые с 2019-го. В 2023-м чиновники решили ограничиться митингами в закрытых пространствах. В Екатеринбурге такой проходил в Театре эстрады. Меры безопасности при проведении массовых мероприятий в Свердловской области усилили после теракта в «Крокус Сити холле». Сразу после ЧП власти провели заседание Антитеррористической комиссии, результатом которой стал запрет массовых и развлекательных мероприятий до 13 мая. Исключение сделали лишь для патриотических акций. В департаменте информполитики комментировали документ обтекаемо: «Приостановлено проведение развлекательных мероприятий, а также ярмарок, не отвечающих необходимым условиям обеспечения безопасности. Разрешено проведение спортивных и патриотических мероприятий только в местах и на объектах, которые соответствуют требованиям к антитеррористической защищенности».
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© Служба новостей «URA.RU»
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