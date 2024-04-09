В Екатеринбурге пропала пенсионерка, нуждающаяся в помощи медиков

В Екатеринбурге пропала 78-летняя Маргарита Вартапетян. В последнее время соседи стали замечать странности в ее поведении, а волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что пенсионерка нуждается в помощи медиков.
«Внимание! Помогите найти человека! Пропала78-летняя Маргарита Вартапетян. С 9 апреля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в группе «Лиза Алерт» «ВКонтакте».
Рост женщины — 160 сантиметров. Худощавого телосложения, седые волосы и карие глаза. Была одета в серо-зеленое пальто, черные ботинки и черный берет.
Корреспонденту URA.RU соседка пенсионерки рассказала, что видела ее днем 9 апреля на крыльце подъезда на Уралмаше. Также, по ее словам, женщина в воскресенье рассказала, что собирается в гости к подруге. «Может быть к подруге правда какой-то в гости уехала», — предположила соседка.
Девушка отметила, что стала замечать странности в поведении у пожилой женщины. «Она любит поболтать со мной, но честно я мало что понимаю порой… В разговорах странность замечать я стала в последнее время. Про дочь свою что-то говорит, но называет ее мама почему-то: „вот мама сейчас придет“ или „мама не приходила еще ко мне“. Раньше всегда четко говорила Люся или дочка», — поделилась соседка.
Если вам известно местоположение пенсионерки, то сообщите по номеру 8 982 642 78 30 (Дарья) или 8 800 700 54 52. Также можно обратиться по телефону 112.
Обновлено в 03:20 (01:20 по МСК)
«Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске», — сообщили волонтеры.
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