В Екатеринбурге пропала пенсионерка, нуждающаяся в помощи медиков

10 апреля 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Местоположение пенсионерки неизвестно с 9 апреля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге пропала 78-летняя Маргарита Вартапетян. В последнее время соседи стали замечать странности в ее поведении, а волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что пенсионерка нуждается в помощи медиков. «Внимание! Помогите найти человека! Пропала78-летняя Маргарита Вартапетян. С 9 апреля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в группе «Лиза Алерт» «ВКонтакте». Рост женщины — 160 сантиметров. Худощавого телосложения, седые волосы и карие глаза. Была одета в серо-зеленое пальто, черные ботинки и черный берет. Корреспонденту URA.RU соседка пенсионерки рассказала, что видела ее днем 9 апреля на крыльце подъезда на Уралмаше. Также, по ее словам, женщина в воскресенье рассказала, что собирается в гости к подруге. «Может быть к подруге правда какой-то в гости уехала», — предположила соседка. Девушка отметила, что стала замечать странности в поведении у пожилой женщины. «Она любит поболтать со мной, но честно я мало что понимаю порой… В разговорах странность замечать я стала в последнее время. Про дочь свою что-то говорит, но называет ее мама почему-то: „вот мама сейчас придет“ или „мама не приходила еще ко мне“. Раньше всегда четко говорила Люся или дочка», — поделилась соседка. Если вам известно местоположение пенсионерки, то сообщите по номеру 8 982 642 78 30 (Дарья) или 8 800 700 54 52. Также можно обратиться по телефону 112. Обновлено в 03:20 (01:20 по МСК) «Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске», — сообщили волонтеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пропала 78-летняя Маргарита Вартапетян. В последнее время соседи стали замечать странности в ее поведении, а волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что пенсионерка нуждается в помощи медиков. «Внимание! Помогите найти человека! Пропала78-летняя Маргарита Вартапетян. С 9 апреля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в группе «Лиза Алерт» «ВКонтакте». Рост женщины — 160 сантиметров. Худощавого телосложения, седые волосы и карие глаза. Была одета в серо-зеленое пальто, черные ботинки и черный берет. Корреспонденту URA.RU соседка пенсионерки рассказала, что видела ее днем 9 апреля на крыльце подъезда на Уралмаше. Также, по ее словам, женщина в воскресенье рассказала, что собирается в гости к подруге. «Может быть к подруге правда какой-то в гости уехала», — предположила соседка. Девушка отметила, что стала замечать странности в поведении у пожилой женщины. «Она любит поболтать со мной, но честно я мало что понимаю порой… В разговорах странность замечать я стала в последнее время. Про дочь свою что-то говорит, но называет ее мама почему-то: „вот мама сейчас придет“ или „мама не приходила еще ко мне“. Раньше всегда четко говорила Люся или дочка», — поделилась соседка. Если вам известно местоположение пенсионерки, то сообщите по номеру 8 982 642 78 30 (Дарья) или 8 800 700 54 52. Также можно обратиться по телефону 112. Обновлено в 03:20 (01:20 по МСК) «Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске», — сообщили волонтеры.