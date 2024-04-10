Владельцы «Крокуса» отреагировали за заявления, что мемориал у здания разобрали

Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» остается действующим. Утром 10 апреля очевидцы сообщали, что его разобрали.
«Мемориал своевременно приводят в порядок, но он по-прежнему остается действующим. Сегодня мемориал посетили сотрудники компании Crocus Group, возложив цветы и почтив память жертв трагедии», — объяснили представители компании Crocus Group в
Ранее очевидцы сообщали, что у стихийного мемориала убрали цветы и игрушки, которые россияне несли с 23 марта. Позже корреспондент РИА Новости уточнял, что мемориал частично восстановили и перенесли на газон.
23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 144 человека, еще почти две сотни человек пострадали. Стихийные мемориалы организовались не только на месте трагедии, но и в других регионах России
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