Владельцы «Крокуса» отреагировали за заявления, что мемориал у здания разобрали

Crocus Group: мемориал жертвам теракта в «Крокусе» продолжает работать
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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, возложение, траур, цветы, память, мемориал, крокус сити холл
Люди продолжают нести цветы к мемориалу у «Крокуса» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» остается действующим. Утром 10 апреля очевидцы сообщали, что его разобрали.

«Мемориал своевременно приводят в порядок, но он по-прежнему остается действующим. Сегодня мемориал посетили сотрудники компании Crocus Group, возложив цветы и почтив память жертв трагедии», — объяснили представители компании Crocus Group в Telegram.

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Ранее очевидцы сообщали, что у стихийного мемориала убрали цветы и игрушки, которые россияне несли с 23 марта. Позже корреспондент РИА Новости уточнял, что мемориал частично восстановили и перенесли на газон.

23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 144 человека, еще почти две сотни человек пострадали. Стихийные мемориалы организовались не только на месте трагедии, но и в других регионах России

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Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» остается действующим. Утром 10 апреля очевидцы сообщали, что его разобрали. «Мемориал своевременно приводят в порядок, но он по-прежнему остается действующим. Сегодня мемориал посетили сотрудники компании Crocus Group, возложив цветы и почтив память жертв трагедии», — объяснили представители компании Crocus Group в Telegram. Ранее очевидцы сообщали, что у стихийного мемориала убрали цветы и игрушки, которые россияне несли с 23 марта. Позже корреспондент РИА Новости уточнял, что мемориал частично восстановили и перенесли на газон. 23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 144 человека, еще почти две сотни человек пострадали. Стихийные мемориалы организовались не только на месте трагедии, но и в других регионах России
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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