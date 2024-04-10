Общество Владельцы «Крокуса» отреагировали за заявления, что мемориал у здания разобрали Crocus Group: мемориал жертвам теракта в «Крокусе» продолжает работать 10 апреля 2024 в 17:53 Размер текста - 17 + Люди продолжают нести цветы к мемориалу у «Крокуса» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» остается действующим. Утром 10 апреля очевидцы сообщали, что его разобрали. «Мемориал своевременно приводят в порядок, но он по-прежнему остается действующим. Сегодня мемориал посетили сотрудники компании Crocus Group, возложив цветы и почтив память жертв трагедии», — объяснили представители компании Crocus Group в Telegram . Новость по теме Девять дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле»: хронология событий Ранее очевидцы сообщали, что у стихийного мемориала убрали цветы и игрушки, которые россияне несли с 23 марта. Позже корреспондент РИА Новости уточнял, что мемориал частично восстановили и перенесли на газон. 23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 144 человека, еще почти две сотни человек пострадали. Стихийные мемориалы организовались не только на месте трагедии, но и в других регионах России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» остается действующим. Утром 10 апреля очевидцы сообщали, что его разобрали. «Мемориал своевременно приводят в порядок, но он по-прежнему остается действующим. Сегодня мемориал посетили сотрудники компании Crocus Group, возложив цветы и почтив память жертв трагедии», — объяснили представители компании Crocus Group в Telegram. Ранее очевидцы сообщали, что у стихийного мемориала убрали цветы и игрушки, которые россияне несли с 23 марта. Позже корреспондент РИА Новости уточнял, что мемориал частично восстановили и перенесли на газон. 23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 144 человека, еще почти две сотни человек пострадали. Стихийные мемориалы организовались не только на месте трагедии, но и в других регионах России {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям