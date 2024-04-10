Путин наградил советника гендиректора УГМК

Президент оценил заслуги Михаила Скляра
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении советника генерального директора УГМК Михаила Скляра за особые заслуги. Копия указа есть в распоряжении URA.RU.
«Наградить: медалью ордена „За заслуги перед Отечеством I степени“ Скляра Михаила Семеновича — советника генерального директора „Уральской горно-металлургической компании“», — говорится в документе. Орден вручают за заслуги в укреплении российской государственности, социально-экономическом секторе.
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