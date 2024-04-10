10 апреля 2024

Путин наградил советника гендиректора УГМК

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Президент оценил заслуги Михаила Скляра Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении советника генерального директора УГМК Михаила Скляра за особые заслуги. Копия указа есть в распоряжении URA.RU.

«Наградить: медалью ордена „За заслуги перед Отечеством I степени“ Скляра Михаила Семеновича — советника генерального директора „Уральской горно-металлургической компании“», — говорится в документе. Орден вручают за заслуги в укреплении российской государственности, социально-экономическом секторе.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении советника генерального директора УГМК Михаила Скляра за особые заслуги. Копия указа есть в распоряжении URA.RU. «Наградить: медалью ордена „За заслуги перед Отечеством I степени“ Скляра Михаила Семеновича — советника генерального директора „Уральской горно-металлургической компании“», — говорится в документе. Орден вручают за заслуги в укреплении российской государственности, социально-экономическом секторе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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