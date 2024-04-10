Политика Путин наградил советника гендиректора УГМК 11 апреля 2024 в 10:54 Размер текста - 17 + Президент оценил заслуги Михаила Скляра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении советника генерального директора УГМК Михаила Скляра за особые заслуги. Копия указа есть в распоряжении URA.RU. «Наградить: медалью ордена „За заслуги перед Отечеством I степени“ Скляра Михаила Семеновича — советника генерального директора „Уральской горно-металлургической компании“», — говорится в документе. Орден вручают за заслуги в укреплении российской государственности, социально-экономическом секторе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении советника генерального директора УГМК Михаила Скляра за особые заслуги. Копия указа есть в распоряжении URA.RU. «Наградить: медалью ордена „За заслуги перед Отечеством I степени“ Скляра Михаила Семеновича — советника генерального директора „Уральской горно-металлургической компании“», — говорится в документе. Орден вручают за заслуги в укреплении российской государственности, социально-экономическом секторе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям