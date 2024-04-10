Пермские православные организации совместно с казаками помогут участникам СВО

11 апреля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Несколько автомобилей с помощью для военнослужащих выдвинулись в зону проведения спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермские волонтеры из православных организаций совместно с представителями казачьего сообщества собрали помощь для участников спецоперации. Машины с грузом уже выдвинулись в зону СВО. Бойцам доставят специальное оборудование, посылки и письма от родных, а также автомобиль УАЗ. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация тыла Пермь 59». «Наш гуманитарный конвой едет к нашим мужественным защитникам Отечества. Были небольшие поломки, увы, это неизбежно. Техника ломается, особенно когда загружена по максимуму. Но, с божьей помощью мы едем дальше, чтобы передать груз, оборудование, УАЗик, посылки и теплые, весточки от родных и близких. Конвой организован совместно с Северо-западным Прикамским казачьим войском во главе с Атаманом Александром Проворовым», — сказано в telegram-канале. Также участие в сборе помощи для военнослужащих принимали волонтеры соликамского движения «Zа Vеру и Отечество!», патриотический центр «Братья» и православный клуб «Пересвет». Ранее помощь от пермяков получил добровольческий казачий отряд «Ермак БАРС 15». Собранный груз бойцам в зону проведения спецоперации доставил Александр Тученбо-Аристов, который сам является добровольцем в составе казачьего отряда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермские волонтеры из православных организаций совместно с представителями казачьего сообщества собрали помощь для участников спецоперации. Машины с грузом уже выдвинулись в зону СВО. Бойцам доставят специальное оборудование, посылки и письма от родных, а также автомобиль УАЗ. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация тыла Пермь 59». «Наш гуманитарный конвой едет к нашим мужественным защитникам Отечества. Были небольшие поломки, увы, это неизбежно. Техника ломается, особенно когда загружена по максимуму. Но, с божьей помощью мы едем дальше, чтобы передать груз, оборудование, УАЗик, посылки и теплые, весточки от родных и близких. Конвой организован совместно с Северо-западным Прикамским казачьим войском во главе с Атаманом Александром Проворовым», — сказано в telegram-канале. Также участие в сборе помощи для военнослужащих принимали волонтеры соликамского движения «Zа Vеру и Отечество!», патриотический центр «Братья» и православный клуб «Пересвет». Ранее помощь от пермяков получил добровольческий казачий отряд «Ермак БАРС 15». Собранный груз бойцам в зону проведения спецоперации доставил Александр Тученбо-Аристов, который сам является добровольцем в составе казачьего отряда.