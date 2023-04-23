Самый богатый депутат пермского заксобрания помог казакам в зоне СВО

Николай Благов оказался в числе тех, кто помог собрать и отправить груз в зону СВО Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Добровольческий казачий отряд «Ермак БАРС 15» получит помощь от предприятий, организаций и жителей Пермского края. В числе тех, кто оказал помощь в сборе и отправке помощи военнослужащим в зону СВО, оказался самый богатый депутат краевого парламента Николай Благов. Об этом говорится на сайте Прикамского объединенного окружного казачьего общества.

«От имени Нытвенского хуторского казачьего общества, искренняя благодарность за понимание, помощь и поддержку <…> депутату законодательного собрания Пермского края, казачьему полковнику Николаю Евгеньевичу Благову», — сообщается на сайте организации. Также в сборе помощи военнослужащим участвовали ООО «Маслозавод Нытвенский», компании «Арвико», «Смарт Ойл», индивидуальные предприниматели, молодежные, волонтерские организации и представители духовенства.

Собранный груз бойцам в зону проведения спецоперации доставил казак Александр Тученбо-Аристов, который сам является добровольцем в составе казачьего отряда. Благов, который ранее сам являлся казачьим атаманом, неоднократно оказывал помощь окружному казачьему обществу. Он стал самым богатым депутатом в краевом парламенте по итогам 2021 года с доходом в размере почти 600 млн рублей.

Весной этого года жители Пермского края отправили казакам в зону СВО сухую еду, сухой душ, медикаменты, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, «буржуйки», бензопилы и другое оборудование, вещи, продукты питания, а также спецсредства. Кроме того, бойцам переданы два внедорожника УАЗ.