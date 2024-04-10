История думы ХМАО началась с гостиниц и вытрезвителя. Видео

11 апреля 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Приглашенные на юбилей думы ХМАО депутаты вспомнили, как создавалось заксобрание Фото: Елена Антипина @ URA.RU В Ханты-Мансийске на праздновании юбилея думы ХМАО депутаты ранних созывов ударились в воспоминания. Так, бывшая вице-спикер Любовь Чистова, работавшая в третьем созыве заксобрания, отметила, что представительность округа началась не в день основания думы 6 апреля 1994 года, а раньше, во время создания Совета народных депутатов. Чистова отметила, что для набора кворума экс-начальнику организационного управления Валерию Сутягину пришлось искать ее коллег по гостиницам и в вытрезвителе. «Государственность, представительность округа началась даже не 6 апреля 1994 года, а в марте 1990-го, когда впервые был сформирован Совет народных депутатов. <…>. Поверьте, в то время попадали во власть не только те, кто обладает большими полномочиями, опытом работы — генеральные директора и так далее. Это было время демократии — попадали другие. Много было тех, кто просто умел громче всех кричать. Поэтому для того, чтобы собрать сессию народных депутатов при ее кворуме бедному Сутягину Валерию Андревичу и его отделу — тогда не было управления — приходилось искать депутатов не только в гостиницах, но и других злачных местах, включая медицинский вытрезвитель», — поделилась воспоминаниями экс-депутат. Тем не менее, за четыре года Совету нардепов удалось наработать нормативную базу, с которой и началась эпоха югорской окружной думы. «Четыре года поработали, и создали базу, почву для деятельности уже думы. И тот устав, и дргуие документы были вчерне написаны именно Советом народных депутатов. <…> Как бы ни был умен человек, сколько бы амбиций у него не было, не верьте — это командная работа. И мне кажется, команда думы автономного округа состоялась. Прекрасные люди, мудрые лица, продуманные лица, продуманные законы — так держать!» — напутствовала молодых сменщиков Чистова. Председатель думы третьего и четвертого созывов Василий Сондыков тоже отметил высокую квалификацию югорских законодателей. «Наш Ханты-Мансийский автономный округ, дума на шаг вперед идет во всей Российской Федерации. Когда образовалась дума Государственная, она очень много законов наших взяла, переработала» — вспоминал на юбилее думы экс-спикер. Ранее URA.RU писало, что празднование 30-летия думы ХМАО прошло достаточно скромно. Многие депутаты отмечают, что сейчас не время закатывать пышные банкеты, пока идет СВО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске на праздновании юбилея думы ХМАО депутаты ранних созывов ударились в воспоминания. Так, бывшая вице-спикер Любовь Чистова, работавшая в третьем созыве заксобрания, отметила, что представительность округа началась не в день основания думы 6 апреля 1994 года, а раньше, во время создания Совета народных депутатов. Чистова отметила, что для набора кворума экс-начальнику организационного управления Валерию Сутягину пришлось искать ее коллег по гостиницам и в вытрезвителе. «Государственность, представительность округа началась даже не 6 апреля 1994 года, а в марте 1990-го, когда впервые был сформирован Совет народных депутатов. <…>. Поверьте, в то время попадали во власть не только те, кто обладает большими полномочиями, опытом работы — генеральные директора и так далее. Это было время демократии — попадали другие. Много было тех, кто просто умел громче всех кричать. Поэтому для того, чтобы собрать сессию народных депутатов при ее кворуме бедному Сутягину Валерию Андревичу и его отделу — тогда не было управления — приходилось искать депутатов не только в гостиницах, но и других злачных местах, включая медицинский вытрезвитель», — поделилась воспоминаниями экс-депутат. Тем не менее, за четыре года Совету нардепов удалось наработать нормативную базу, с которой и началась эпоха югорской окружной думы. «Четыре года поработали, и создали базу, почву для деятельности уже думы. И тот устав, и дргуие документы были вчерне написаны именно Советом народных депутатов. <…> Как бы ни был умен человек, сколько бы амбиций у него не было, не верьте — это командная работа. И мне кажется, команда думы автономного округа состоялась. Прекрасные люди, мудрые лица, продуманные лица, продуманные законы — так держать!» — напутствовала молодых сменщиков Чистова. Председатель думы третьего и четвертого созывов Василий Сондыков тоже отметил высокую квалификацию югорских законодателей. «Наш Ханты-Мансийский автономный округ, дума на шаг вперед идет во всей Российской Федерации. Когда образовалась дума Государственная, она очень много законов наших взяла, переработала» — вспоминал на юбилее думы экс-спикер. Ранее URA.RU писало, что празднование 30-летия думы ХМАО прошло достаточно скромно. Многие депутаты отмечают, что сейчас не время закатывать пышные банкеты, пока идет СВО