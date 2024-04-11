11 апреля 2024

Названы самые опасные для свердловчан болезни

Минздрав: чаще всего свердловчане умирают от онкологии и проблем с сердцем
© Служба новостей «URA.RU»
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Медики хотят приучить свердловчан регулярно проходить обследования Фото:

Чаще всего свердловчане умирают от онкологических заболеваний и болезней кардиологического характера. Статистику на совещании в мэрии Екатеринбурга привел замминистра здравоохранения региона Денис Демидов — по просьбе главы города Алексея Орлова.

«Две основные [причины смерти] превалируют — онкологические заболевания и кардиологические. Сейчас мы активно занимаемся снижением смертности от онкоболезней», — передает слова Демидова корреспондент URA.RU.

Чиновник особенно отметил, что важно приучать свердловчан к обследованиям. Они необходимы, чтобы выявлять проблемы на ранних стадиях.

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Чаще всего свердловчане умирают от онкологических заболеваний и болезней кардиологического характера. Статистику на совещании в мэрии Екатеринбурга привел замминистра здравоохранения региона Денис Демидов — по просьбе главы города Алексея Орлова. «Две основные [причины смерти] превалируют — онкологические заболевания и кардиологические. Сейчас мы активно занимаемся снижением смертности от онкоболезней», — передает слова Демидова корреспондент URA.RU. Чиновник особенно отметил, что важно приучать свердловчан к обследованиям. Они необходимы, чтобы выявлять проблемы на ранних стадиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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