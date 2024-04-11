Общество Здоровье Названы самые опасные для свердловчан болезни Минздрав: чаще всего свердловчане умирают от онкологии и проблем с сердцем 12 апреля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 + Медики хотят приучить свердловчан регулярно проходить обследования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чаще всего свердловчане умирают от онкологических заболеваний и болезней кардиологического характера. Статистику на совещании в мэрии Екатеринбурга привел замминистра здравоохранения региона Денис Демидов — по просьбе главы города Алексея Орлова. «Две основные [причины смерти] превалируют — онкологические заболевания и кардиологические. Сейчас мы активно занимаемся снижением смертности от онкоболезней», — передает слова Демидова корреспондент URA.RU. Чиновник особенно отметил, что важно приучать свердловчан к обследованиям. Они необходимы, чтобы выявлять проблемы на ранних стадиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Чаще всего свердловчане умирают от онкологических заболеваний и болезней кардиологического характера. Статистику на совещании в мэрии Екатеринбурга привел замминистра здравоохранения региона Денис Демидов — по просьбе главы города Алексея Орлова. «Две основные [причины смерти] превалируют — онкологические заболевания и кардиологические. Сейчас мы активно занимаемся снижением смертности от онкоболезней», — передает слова Демидова корреспондент URA.RU. Чиновник особенно отметил, что важно приучать свердловчан к обследованиям. Они необходимы, чтобы выявлять проблемы на ранних стадиях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям