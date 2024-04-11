Названы самые опасные для свердловчан болезни

Чаще всего свердловчане умирают от онкологических заболеваний и болезней кардиологического характера. Статистику на совещании в мэрии Екатеринбурга привел замминистра здравоохранения региона Денис Демидов — по просьбе главы города Алексея Орлова.
«Две основные [причины смерти] превалируют — онкологические заболевания и кардиологические. Сейчас мы активно занимаемся снижением смертности от онкоболезней», — передает слова Демидова корреспондент URA.RU.
Чиновник особенно отметил, что важно приучать свердловчан к обследованиям. Они необходимы, чтобы выявлять проблемы на ранних стадиях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!