В ХМАО пройдет концерт с музыкой из культовых видеоигр

Музыканты исполнят мелодии из культовых видеоигр на концерте в Ханты-Мансийске. В исполнении духовых инструментов на сцене прозвучит музыка из таких видеоигр, как Super Mario и Mortal Kombat. Информация об этом размещена на площадке, где пройдет концерт.
«Видеоигры прочно вошли в нашу жизнь. В виртуальный мир вовлекает не только захватывающий сюжет, но и сопровождающая его музыка. В программе концерта прозвучат популярные мелодии из известных компьютерных игр последних четырех десятилетий», — говорится в афише. На концерте исполнят музыку из Mortal Kombat, Super Mario, Warcraft, Robocop и других видеоигр.
Весной в ХМАО также запланирован ряд культурно-развлекательных мероприятий. Среди них, например, балет «Лебединое озеро» в Сургуте. А в Нижневартовске выступит симфонический оркестр с рок-шоу.
Ранее URA.RU рассказывало о концерте Басты, который недавно прошел в Сургуте. Перед выступлением рэпера фанаты застряли в очередях около Ледового дворца спорта. Причиной тому стал тщательный досмотр каждого охранниками.
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