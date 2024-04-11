11 апреля 2024

В ХМАО пройдет концерт с музыкой из культовых видеоигр

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, концерт, музыкант, оркестр, музыка, духовые инструменты, игра на трубе
На концерте  исполнят музыку из видеоигр Mortal Kombat и Super Mario Фото:

Музыканты исполнят мелодии из культовых видеоигр на концерте в Ханты-Мансийске. В исполнении духовых инструментов на сцене прозвучит музыка из таких видеоигр, как Super Mario и Mortal Kombat. Информация об этом размещена на площадке, где пройдет концерт.

«Видеоигры прочно вошли в нашу жизнь. В виртуальный мир вовлекает не только захватывающий сюжет, но и сопровождающая его музыка. В программе концерта прозвучат популярные мелодии из известных компьютерных игр последних четырех десятилетий», — говорится в афише. На концерте исполнят музыку из Mortal Kombat, Super Mario, Warcraft, Robocop и других видеоигр.

Весной в ХМАО также запланирован ряд культурно-развлекательных мероприятий. Среди них, например, балет «Лебединое озеро» в Сургуте. А в Нижневартовске выступит симфонический оркестр с рок-шоу.

Ранее URA.RU рассказывало о концерте Басты, который недавно прошел в Сургуте. Перед выступлением рэпера фанаты застряли в очередях около Ледового дворца спорта. Причиной тому стал тщательный досмотр каждого охранниками.

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Музыканты исполнят мелодии из культовых видеоигр на концерте в Ханты-Мансийске. В исполнении духовых инструментов на сцене прозвучит музыка из таких видеоигр, как Super Mario и Mortal Kombat. Информация об этом размещена на площадке, где пройдет концерт. «Видеоигры прочно вошли в нашу жизнь. В виртуальный мир вовлекает не только захватывающий сюжет, но и сопровождающая его музыка. В программе концерта прозвучат популярные мелодии из известных компьютерных игр последних четырех десятилетий», — говорится в афише. На концерте исполнят музыку из Mortal Kombat, Super Mario, Warcraft, Robocop и других видеоигр. Весной в ХМАО также запланирован ряд культурно-развлекательных мероприятий. Среди них, например, балет «Лебединое озеро» в Сургуте. А в Нижневартовске выступит симфонический оркестр с рок-шоу. Ранее URA.RU рассказывало о концерте Басты, который недавно прошел в Сургуте. Перед выступлением рэпера фанаты застряли в очередях около Ледового дворца спорта. Причиной тому стал тщательный досмотр каждого охранниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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