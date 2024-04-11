В ХМАО пройдет концерт с музыкой из культовых видеоигр

12 апреля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

На концерте исполнят музыку из видеоигр Mortal Kombat и Super Mario Фото: Илья Московец © URA.RU Музыканты исполнят мелодии из культовых видеоигр на концерте в Ханты-Мансийске. В исполнении духовых инструментов на сцене прозвучит музыка из таких видеоигр, как Super Mario и Mortal Kombat. Информация об этом размещена на площадке, где пройдет концерт. «Видеоигры прочно вошли в нашу жизнь. В виртуальный мир вовлекает не только захватывающий сюжет, но и сопровождающая его музыка. В программе концерта прозвучат популярные мелодии из известных компьютерных игр последних четырех десятилетий», — говорится в афише. На концерте исполнят музыку из Mortal Kombat, Super Mario, Warcraft, Robocop и других видеоигр. Весной в ХМАО также запланирован ряд культурно-развлекательных мероприятий. Среди них, например, балет «Лебединое озеро» в Сургуте. А в Нижневартовске выступит симфонический оркестр с рок-шоу. Ранее URA.RU рассказывало о концерте Басты, который недавно прошел в Сургуте. Перед выступлением рэпера фанаты застряли в очередях около Ледового дворца спорта. Причиной тому стал тщательный досмотр каждого охранниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыканты исполнят мелодии из культовых видеоигр на концерте в Ханты-Мансийске. В исполнении духовых инструментов на сцене прозвучит музыка из таких видеоигр, как Super Mario и Mortal Kombat. Информация об этом размещена на площадке, где пройдет концерт. «Видеоигры прочно вошли в нашу жизнь. В виртуальный мир вовлекает не только захватывающий сюжет, но и сопровождающая его музыка. В программе концерта прозвучат популярные мелодии из известных компьютерных игр последних четырех десятилетий», — говорится в афише. На концерте исполнят музыку из Mortal Kombat, Super Mario, Warcraft, Robocop и других видеоигр. Весной в ХМАО также запланирован ряд культурно-развлекательных мероприятий. Среди них, например, балет «Лебединое озеро» в Сургуте. А в Нижневартовске выступит симфонический оркестр с рок-шоу. Ранее URA.RU рассказывало о концерте Басты, который недавно прошел в Сургуте. Перед выступлением рэпера фанаты застряли в очередях около Ледового дворца спорта. Причиной тому стал тщательный досмотр каждого охранниками.