Поисковики просят максимально распространить информацию
В Челябинске пропала 14-летний подросток Мария. Об этом 13 апреля сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».
«В Челябинске пропала 14-летняя Мария. Подросток ушла из дома 12 апреля по адресу улица 50-летия ВЛКСМ, дом 43. Ее местонахождение в настоящий момент неизвестно», — пишут волонтеры в группе «Легион-СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВКонтакте».
Среди особых примет пропавшей, поисковики называют рыжие кудрявые волосы до плеч. Девушка была одета в куртку черного цвета и серые джинсы.
Девушка из дома и не вернулась
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