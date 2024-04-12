12 апреля 2024

В Челябинске пропала 14-летний подросток с рыжими волосами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске пропала 14-летний подросток Мария. Об этом 13 апреля сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».

«В Челябинске пропала 14-летняя Мария. Подросток ушла из дома 12 апреля по адресу улица 50-летия ВЛКСМ, дом 43. Ее местонахождение в настоящий момент неизвестно», — пишут волонтеры в группе «Легион-СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВКонтакте».

Среди особых примет пропавшей, поисковики называют рыжие кудрявые волосы до плеч. Девушка была одета в куртку черного цвета и серые джинсы.

Девушка из дома и не вернулась
Девушка из дома и не вернулась

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В Челябинске пропала 14-летний подросток Мария. Об этом 13 апреля сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС». «В Челябинске пропала 14-летняя Мария. Подросток ушла из дома 12 апреля по адресу улица 50-летия ВЛКСМ, дом 43. Ее местонахождение в настоящий момент неизвестно», — пишут волонтеры в группе «Легион-СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВКонтакте». Среди особых примет пропавшей, поисковики называют рыжие кудрявые волосы до плеч. Девушка была одета в куртку черного цвета и серые джинсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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