13 апреля 2024

В Академическом районе Екатеринбурга появится еще один храм

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов на торжественной церемонии начала строительства крытого футбольного манежа. Челябинск, подъемный кран, многоэтажный дом, недвижимость, ипотека, жилье, академ риверсайд, новостройка, высотный кран
Жители могут повлиять на проект строительства Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга власти планируют возвести еще один храм и военкомат. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории. Утвержденные Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 28.04.2022 № 1145 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории кварталов № 9 и 10 планировочного района «Академический»», — сказано на официальном портале Екатеринбурга.

В планах властей построить храм, военкомат, комплекс корпусов медицинского университета, НИИ охраны материнства и детства, детский сад на 200 мест и общежитие. Жители района могут оставить свои замечания по проекту до 3 мая, предварительно, территорию должны застроить к 2030 году.

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В Академическом районе Екатеринбурга власти планируют возвести еще один храм и военкомат. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории. Утвержденные Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 28.04.2022 № 1145 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории кварталов № 9 и 10 планировочного района «Академический»», — сказано на официальном портале Екатеринбурга. В планах властей построить храм, военкомат, комплекс корпусов медицинского университета, НИИ охраны материнства и детства, детский сад на 200 мест и общежитие. Жители района могут оставить свои замечания по проекту до 3 мая, предварительно, территорию должны застроить к 2030 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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