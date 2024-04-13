В Академическом районе Екатеринбурга появится еще один храм

14 апреля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Жители могут повлиять на проект строительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга власти планируют возвести еще один храм и военкомат. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории. Утвержденные Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 28.04.2022 № 1145 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории кварталов № 9 и 10 планировочного района «Академический»», — сказано на официальном портале Екатеринбурга.



В планах властей построить храм, военкомат, комплекс корпусов медицинского университета, НИИ охраны материнства и детства, детский сад на 200 мест и общежитие. Жители района могут оставить свои замечания по проекту до 3 мая, предварительно, территорию должны застроить к 2030 году. Фото: Официальный портал Екатеринбург.рф Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга власти планируют возвести еще один храм и военкомат. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории. Утвержденные Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 28.04.2022 № 1145 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории кварталов № 9 и 10 планировочного района «Академический»», — сказано на официальном портале Екатеринбурга. В планах властей построить храм, военкомат, комплекс корпусов медицинского университета, НИИ охраны материнства и детства, детский сад на 200 мест и общежитие. Жители района могут оставить свои замечания по проекту до 3 мая, предварительно, территорию должны застроить к 2030 году.