14 апреля 2024
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12 апреля 2024

Из-за взрыва газа в гараже ХМАО пострадало два человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате взрыва газа в гараже Нижневартовска госпитализировано двое людей Фото:

В Нижневартовске из-за утечки газа из баллона, установленного на автомобиле LADA Granta, в гараже по улице Зырянова 9/1 произошел взрыв. В результате инцидента пострадало два человека, сообщили в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск».

«В результате утечки газа из баллона, установленного на транспортном средстве LADA Granta, произошел взрыв газо-воздушной смеси. В результате взрыва обрушилась стена, загорелась одежда на двух мужчинах», — написано в сообщении.

Оба пострадавших госпитализированы. Пожарными спасено материальных ценностей на сумму в миллион рублей.

URA.RU позвонило в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. В ведомстве пообещали прокомментировать позднее.

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В Нижневартовске из-за утечки газа из баллона, установленного на автомобиле LADA Granta, в гараже по улице Зырянова 9/1 произошел взрыв. В результате инцидента пострадало два человека, сообщили в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск». «В результате утечки газа из баллона, установленного на транспортном средстве LADA Granta, произошел взрыв газо-воздушной смеси. В результате взрыва обрушилась стена, загорелась одежда на двух мужчинах», — написано в сообщении. Оба пострадавших госпитализированы. Пожарными спасено материальных ценностей на сумму в миллион рублей. URA.RU позвонило в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. В ведомстве пообещали прокомментировать позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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