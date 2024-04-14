В Нижневартовске из-за утечки газа из баллона, установленного на автомобиле LADA Granta, в гараже по улице Зырянова 9/1 произошел взрыв. В результате инцидента пострадало два человека, сообщили в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск».
«В результате утечки газа из баллона, установленного на транспортном средстве LADA Granta, произошел взрыв газо-воздушной смеси. В результате взрыва обрушилась стена, загорелась одежда на двух мужчинах», — написано в сообщении.
Оба пострадавших госпитализированы. Пожарными спасено материальных ценностей на сумму в миллион рублей.
URA.RU позвонило в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. В ведомстве пообещали прокомментировать позднее.
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