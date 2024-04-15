Mash: сына первого Генпрокурора РФ нашли мертвым в Москве

Валентин Степанков (на фото справа) нашел своего сына мертвым
Сына первого Генерального прокурора России Валентина Степанкова нашли мертвым в квартире в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Дениса Степанкова обнаружил отец, когда пришел к нему в гости. Следов насилия на теле нет, смерть была естественной», — сообщается в канале. Предварительной причиной журналисты называют сердечную недостаточность, однако официально информация о смерти пока не подтверждалась. Степанкову было 47 лет.
URA.RU направило запрос в Генпрокуратуру. Ответ на него ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.