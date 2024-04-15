Происшествия Mash: сына первого Генпрокурора РФ нашли мертвым в Москве 15 апреля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 + Валентин Степанков (на фото справа) нашел своего сына мертвым Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сына первого Генерального прокурора России Валентина Степанкова нашли мертвым в квартире в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Дениса Степанкова обнаружил отец, когда пришел к нему в гости. Следов насилия на теле нет, смерть была естественной», — сообщается в канале. Предварительной причиной журналисты называют сердечную недостаточность, однако официально информация о смерти пока не подтверждалась. Степанкову было 47 лет. URA.RU направило запрос в Генпрокуратуру. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сына первого Генерального прокурора России Валентина Степанкова нашли мертвым в квартире в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Дениса Степанкова обнаружил отец, когда пришел к нему в гости. Следов насилия на теле нет, смерть была естественной», — сообщается в канале. Предварительной причиной журналисты называют сердечную недостаточность, однако официально информация о смерти пока не подтверждалась. Степанкову было 47 лет. URA.RU направило запрос в Генпрокуратуру. Ответ на него ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям