Mash: сына первого Генпрокурора РФ нашли мертвым в Москве

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Церемония вручения Строгоновской премии. Пермь, степанков валентин
Валентин Степанков (на фото справа) нашел своего сына мертвым Фото:

Сына первого Генерального прокурора России Валентина Степанкова нашли мертвым в квартире в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Дениса Степанкова обнаружил отец, когда пришел к нему в гости. Следов насилия на теле нет, смерть была естественной», — сообщается в канале. Предварительной причиной журналисты называют сердечную недостаточность, однако официально информация о смерти пока не подтверждалась. Степанкову было 47 лет.

URA.RU направило запрос в Генпрокуратуру. Ответ на него ожидается.

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Сына первого Генерального прокурора России Валентина Степанкова нашли мертвым в квартире в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Дениса Степанкова обнаружил отец, когда пришел к нему в гости. Следов насилия на теле нет, смерть была естественной», — сообщается в канале. Предварительной причиной журналисты называют сердечную недостаточность, однако официально информация о смерти пока не подтверждалась. Степанкову было 47 лет. URA.RU направило запрос в Генпрокуратуру. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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