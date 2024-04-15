Мосгорсуд рассмотрел апелляцию одного из совершивших теракт в «Крокусе»

15 апреля 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Один из подозреваемых в теракте в «Крокусе» ранее обжаловал арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мосгорсуд рассмотрел апелляцию одного из обвиняемых по делу теракта в «Крокусе» Аминчона Исломова и признал его арест законным. Об этом журналистам стало известно по итогам судебного заседания. «Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова, обвиняемого по делу о нападении на концертный зал «Крокус сити холл», — передает ТАСС. Ранее Исломов обжаловал свое заключение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию одного из обвиняемых по делу теракта в «Крокусе» Аминчона Исломова и признал его арест законным. Об этом журналистам стало известно по итогам судебного заседания. «Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова, обвиняемого по делу о нападении на концертный зал «Крокус сити холл», — передает ТАСС. Ранее Исломов обжаловал свое заключение.