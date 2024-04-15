Происшествия Тобол в Кургане превысил 7 метров и движется в сторону домов на правом берегу. Карта 15 апреля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 + В Кургане уровень Тобола превысил семь метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе достиг 704 см. Вода поднимается и начинает топить дома с дачами на правом берегу реки. Об уровне реки данные сообщил геоинформационный портал Курганской области. «Уровень воды у гидропоста г. Курган — 704 см», — говорится на геосайте. За два часа уровень реки Тобол повысился на 10 см. Вода в реке возле Кургана поднимается. С левой стороны она упирается в дамбу. С правой стороны таких сдерживающих факторов нет — дома и дороги к югу от центра города грозит подтопить.Также власти готовятся перекрыть дороги в сторону микрорайона Увал и Смолино в случае подтопления. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сотрудников полиции и МЧС собрали, чтобы провести эвакуацию жителей с правой стороны Тобола. Дополнительные силы привлекли из-за резкого роста уровня реки в городе. О стремительном затоплении городских территорий и динамике роста уровня реки узнавайте из онлайн-трансляции URA.RU. Вода в Тоболе у Кургана превысила семь метров (уровень 704 см) Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень воды в Тоболе достиг 704 см. Вода поднимается и начинает топить дома с дачами на правом берегу реки. Об уровне реки данные сообщил геоинформационный портал Курганской области. «Уровень воды у гидропоста г. Курган — 704 см», — говорится на геосайте. За два часа уровень реки Тобол повысился на 10 см. Вода в реке возле Кургана поднимается. С левой стороны она упирается в дамбу. С правой стороны таких сдерживающих факторов нет — дома и дороги к югу от центра города грозит подтопить.Также власти готовятся перекрыть дороги в сторону микрорайона Увал и Смолино в случае подтопления. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сотрудников полиции и МЧС собрали, чтобы провести эвакуацию жителей с правой стороны Тобола. Дополнительные силы привлекли из-за резкого роста уровня реки в городе. О стремительном затоплении городских территорий и динамике роста уровня реки узнавайте из онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям