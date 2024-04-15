Уровень воды в Тоболе достиг 704 см. Вода поднимается и начинает топить дома с дачами на правом берегу реки. Об уровне реки данные сообщил геоинформационный портал Курганской области.
«Уровень воды у гидропоста г. Курган — 704 см», — говорится на геосайте. За два часа уровень реки Тобол повысился на 10 см.
Вода в реке возле Кургана поднимается. С левой стороны она упирается в дамбу. С правой стороны таких сдерживающих факторов нет — дома и дороги к югу от центра города грозит подтопить.Также власти готовятся перекрыть дороги в сторону микрорайона Увал и Смолино в случае подтопления.
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Уровень воды в Тоболе достиг 704 см. Вода поднимается и начинает топить дома с дачами на правом берегу реки. Об уровне реки данные сообщил геоинформационный портал Курганской области. «Уровень воды у гидропоста г. Курган — 704 см», — говорится на геосайте. За два часа уровень реки Тобол повысился на 10 см. Вода в реке возле Кургана поднимается. С левой стороны она упирается в дамбу. С правой стороны таких сдерживающих факторов нет — дома и дороги к югу от центра города грозит подтопить.Также власти готовятся перекрыть дороги в сторону микрорайона Увал и Смолино в случае подтопления. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сотрудников полиции и МЧС собрали, чтобы провести эвакуацию жителей с правой стороны Тобола. Дополнительные силы привлекли из-за резкого роста уровня реки в городе. О стремительном затоплении городских территорий и динамике роста уровня реки узнавайте из онлайн-трансляции URA.RU.