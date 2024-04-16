Екатеринбуржцев предупредили, что штрафы за недопуск газовиков увеличат в разы

16 апреля 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Штрафы достигнут 500 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге с 17 апреля увеличат штрафы в пять раз за недопуск газовиков для техобслуживания и самостоятельную замену газового оборудования, напоминает АО «Екатеринбурггаз». Законопроект об увеличении штрафов правительство РФ поддержало еще в июле 2023 года. «Штрафы увеличились в пять раз. Для физических лиц они составят от 5-10 тысяч рублей вместо прежних 1—2 тысяч, для должностных лиц: от 25 до 100 тысяч рублей вместо 5—20 тысяч, а для юридических лиц: от 200 до 500 тысяч рублей вместо 40—100 тысяч», — следует из сообщения. Свердловские власти получат порядка 700 миллионов рублей от «Газпрома», чтобы провести догазификацию на 19 территориях. В сентябре 2022 года губернатор Евгений Куйвашев совместно с главой компании Алексее Миллером подписал программу по развитию газификации на Среднем Урале до 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с 17 апреля увеличат штрафы в пять раз за недопуск газовиков для техобслуживания и самостоятельную замену газового оборудования, напоминает АО «Екатеринбурггаз». Законопроект об увеличении штрафов правительство РФ поддержало еще в июле 2023 года. «Штрафы увеличились в пять раз. Для физических лиц они составят от 5-10 тысяч рублей вместо прежних 1—2 тысяч, для должностных лиц: от 25 до 100 тысяч рублей вместо 5—20 тысяч, а для юридических лиц: от 200 до 500 тысяч рублей вместо 40—100 тысяч», — следует из сообщения. Свердловские власти получат порядка 700 миллионов рублей от «Газпрома», чтобы провести догазификацию на 19 территориях. В сентябре 2022 года губернатор Евгений Куйвашев совместно с главой компании Алексее Миллером подписал программу по развитию газификации на Среднем Урале до 2025 года.