Екатеринбуржцев предупредили, что штрафы за недопуск газовиков увеличат в разы

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Поездка Станислава Мошарова в Кунашакский район. Челябинск, газ, газпром, газовая плита, газификация, голубое топливо
Штрафы достигнут 500 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге с 17 апреля увеличат штрафы в пять раз за недопуск газовиков для техобслуживания и самостоятельную замену газового оборудования, напоминает АО «Екатеринбурггаз». Законопроект об увеличении штрафов правительство РФ поддержало еще в июле 2023 года.

«Штрафы увеличились в пять раз. Для физических лиц они составят от 5-10 тысяч рублей вместо прежних 1—2 тысяч, для должностных лиц: от 25 до 100 тысяч рублей вместо 5—20 тысяч, а для юридических лиц: от 200 до 500 тысяч рублей вместо 40—100 тысяч», — следует из сообщения.

Свердловские власти получат порядка 700 миллионов рублей от «Газпрома», чтобы провести догазификацию на 19 территориях. В сентябре 2022 года губернатор Евгений Куйвашев совместно с главой компании Алексее Миллером подписал программу по развитию газификации на Среднем Урале до 2025 года.

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В Екатеринбурге с 17 апреля увеличат штрафы в пять раз за недопуск газовиков для техобслуживания и самостоятельную замену газового оборудования, напоминает АО «Екатеринбурггаз». Законопроект об увеличении штрафов правительство РФ поддержало еще в июле 2023 года. «Штрафы увеличились в пять раз. Для физических лиц они составят от 5-10 тысяч рублей вместо прежних 1—2 тысяч, для должностных лиц: от 25 до 100 тысяч рублей вместо 5—20 тысяч, а для юридических лиц: от 200 до 500 тысяч рублей вместо 40—100 тысяч», — следует из сообщения. Свердловские власти получат порядка 700 миллионов рублей от «Газпрома», чтобы провести догазификацию на 19 территориях. В сентябре 2022 года губернатор Евгений Куйвашев совместно с главой компании Алексее Миллером подписал программу по развитию газификации на Среднем Урале до 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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