Свердловская область получит 700 миллионов для исполнения главного указа Путина

15 марта 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Деньги на догазификацию разделят между 19 территориями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Свердловской области получат порядка 700 миллионов рублей от «Газпрома», чтобы провести догазификацию на 19 территориях. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Средства в объеме 352 млн рублей поступят на соцдогазификацию Березовского, Белоярского, Асбестовского, Малышевского городских округов, а также городских округов Рефтинский и Верхнее Дуброво», — следует из сообщения. Оставшиеся 340 млн рублей выделят на Карпинск, Краснотурьинск, Красноуфимск, Первоуральск, Верхний Тагил, Ревду, а также Верхнесалдинский, Качканарский, Каменск-Уральский, Новолялинский и Сысертский городские округи. В этот список вошли два муниципальных района: Камышловский и Нижнесергинский, а также сельское поселение — Обуховское. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, очередность газификации полностью зависит от активности жителей, так как будет проверяться количество поданных заявок. Их можно подать через Госуслуги или в офисах газораспределительных организаций. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совместно в главой «Газпрома» Алексеем Миллером подписал программу по развитию газификации Свердловской области до 2025 года. Глава региона отметил, что благодаря этому властям удастся быстрее подключить дома к газу. С самого начала на Средний Урал было выделено около 10 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Свердловской области получат порядка 700 миллионов рублей от «Газпрома», чтобы провести догазификацию на 19 территориях. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Средства в объеме 352 млн рублей поступят на соцдогазификацию Березовского, Белоярского, Асбестовского, Малышевского городских округов, а также городских округов Рефтинский и Верхнее Дуброво», — следует из сообщения. Оставшиеся 340 млн рублей выделят на Карпинск, Краснотурьинск, Красноуфимск, Первоуральск, Верхний Тагил, Ревду, а также Верхнесалдинский, Качканарский, Каменск-Уральский, Новолялинский и Сысертский городские округи. В этот список вошли два муниципальных района: Камышловский и Нижнесергинский, а также сельское поселение — Обуховское. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, очередность газификации полностью зависит от активности жителей, так как будет проверяться количество поданных заявок. Их можно подать через Госуслуги или в офисах газораспределительных организаций. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совместно в главой «Газпрома» Алексеем Миллером подписал программу по развитию газификации Свердловской области до 2025 года. Глава региона отметил, что благодаря этому властям удастся быстрее подключить дома к газу. С самого начала на Средний Урал было выделено около 10 млрд рублей.