В Челябинске стартовал сезон летних кафе

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Летник Neobistro Pushkina, 4. Екатеринбург
Большинство ресторанов Челябинска откроют «летники» в начале мая Фото:

В ресторанах Челябинска стартовал сезон летних веранд. К 20 апреля в городе начнет действовать три «летника».

«Мы открываем „летник“ в „Дабл Эль“ в субботу, 20 апреля», — сообщил URA.RU представитель бара. Об открытии агентству также сообщили в ресторане «Птичка», где летняя веранда будет доступна для гостей с 18 апреля.

С 12 апреля «летник» открыт в корейском ресторане Chicko. Начало сезона также анонсировало руководство заведения Paulaner Bräuhaus. Их летний ресторан «Шале» начнет принимать гостей с 3 мая.

Большинство заведений города пока не установили точную дату запуска летних веранд. Представители бизнеса сообщили URA.RU, что планируют открыть сезон в первых числах мая. В ресторане «Лаборатория пива» летнее кафе будет открыто не позже 28 апреля, а бар «Винный шкаф» назвал ориентировочной датой 10 мая.

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В ресторанах Челябинска стартовал сезон летних веранд. К 20 апреля в городе начнет действовать три «летника». «Мы открываем „летник“ в „Дабл Эль“ в субботу, 20 апреля», — сообщил URA.RU представитель бара. Об открытии агентству также сообщили в ресторане «Птичка», где летняя веранда будет доступна для гостей с 18 апреля. С 12 апреля «летник» открыт в корейском ресторане Chicko. Начало сезона также анонсировало руководство заведения Paulaner Bräuhaus. Их летний ресторан «Шале» начнет принимать гостей с 3 мая. Большинство заведений города пока не установили точную дату запуска летних веранд. Представители бизнеса сообщили URA.RU, что планируют открыть сезон в первых числах мая. В ресторане «Лаборатория пива» летнее кафе будет открыто не позже 28 апреля, а бар «Винный шкаф» назвал ориентировочной датой 10 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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