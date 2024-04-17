Развлечения В Челябинске стартовал сезон летних кафе 17 апреля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 + Большинство ресторанов Челябинска откроют «летники» в начале мая Фото: Размик Закарян © URA.RU В ресторанах Челябинска стартовал сезон летних веранд. К 20 апреля в городе начнет действовать три «летника». «Мы открываем „летник“ в „Дабл Эль“ в субботу, 20 апреля», — сообщил URA.RU представитель бара. Об открытии агентству также сообщили в ресторане «Птичка», где летняя веранда будет доступна для гостей с 18 апреля. С 12 апреля «летник» открыт в корейском ресторане Chicko. Начало сезона также анонсировало руководство заведения Paulaner Bräuhaus. Их летний ресторан «Шале» начнет принимать гостей с 3 мая. Большинство заведений города пока не установили точную дату запуска летних веранд. Представители бизнеса сообщили URA.RU, что планируют открыть сезон в первых числах мая. В ресторане «Лаборатория пива» летнее кафе будет открыто не позже 28 апреля, а бар «Винный шкаф» назвал ориентировочной датой 10 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ресторанах Челябинска стартовал сезон летних веранд. К 20 апреля в городе начнет действовать три «летника». «Мы открываем „летник“ в „Дабл Эль“ в субботу, 20 апреля», — сообщил URA.RU представитель бара. Об открытии агентству также сообщили в ресторане «Птичка», где летняя веранда будет доступна для гостей с 18 апреля. С 12 апреля «летник» открыт в корейском ресторане Chicko. Начало сезона также анонсировало руководство заведения Paulaner Bräuhaus. Их летний ресторан «Шале» начнет принимать гостей с 3 мая. Большинство заведений города пока не установили точную дату запуска летних веранд. Представители бизнеса сообщили URA.RU, что планируют открыть сезон в первых числах мая. В ресторане «Лаборатория пива» летнее кафе будет открыто не позже 28 апреля, а бар «Винный шкаф» назвал ориентировочной датой 10 мая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям