19 апреля 2024

В Киргизии ограничат переводы из крупных российских банков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, мобильное приложение, сбербанк онлайн
С 5 мая введут ограничения переводы через приложение «Сбербанк Онлайн» Фото:

С 5 мая киргизский банк Finca Bank ограничит переводы через приложения «Сбербанк Онлайн» для граждан Киргизии. Кроме того, с середины мая приостановят зачисление денег через «Тинькофф Мобайл» для иностранных граждан. Об этом сообщили журналисты.

«Киргизский Finca Bank с 5 мая введет ограничения на прием переводов через приложение „Сбербанк (MOEX: SBER) Онлайн“ для граждан Киргизии. С середины мая будет приостановлено зачисление средств через „Тинькофф (MOEX: TCSG) Мобайл“ для иностранных граждан», — передает «Коммерсант». Банк рекомендует использовать другие способы получения средств. К ним относятся Astrasend, «Золотая корона», «Юнистрим», Ria и Western Union.

Сообщается, что в Киргизии больше не обслуживаются карты «Мир». Это делается во избежание вторичных санкций. Прекращение работы карт связанно с вводом США санкций против АО «Национальная Система Платежных Карт» и оператора карт Платежной системы «Мир». Кроме того, расчеты с Россией могут начать закрывать страны ближнего зарубежья, такие как Узбекистан и Киргизия. Однако самый высокий риск в Турции, ОАЭ, Китае, на Мальдивских островах.

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С 5 мая киргизский банк Finca Bank ограничит переводы через приложения «Сбербанк Онлайн» для граждан Киргизии. Кроме того, с середины мая приостановят зачисление денег через «Тинькофф Мобайл» для иностранных граждан. Об этом сообщили журналисты. «Киргизский Finca Bank с 5 мая введет ограничения на прием переводов через приложение „Сбербанк (MOEX: SBER) Онлайн“ для граждан Киргизии. С середины мая будет приостановлено зачисление средств через „Тинькофф (MOEX: TCSG) Мобайл“ для иностранных граждан», — передает «Коммерсант». Банк рекомендует использовать другие способы получения средств. К ним относятся Astrasend, «Золотая корона», «Юнистрим», Ria и Western Union. Сообщается, что в Киргизии больше не обслуживаются карты «Мир». Это делается во избежание вторичных санкций. Прекращение работы карт связанно с вводом США санкций против АО «Национальная Система Платежных Карт» и оператора карт Платежной системы «Мир». Кроме того, расчеты с Россией могут начать закрывать страны ближнего зарубежья, такие как Узбекистан и Киргизия. Однако самый высокий риск в Турции, ОАЭ, Китае, на Мальдивских островах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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