Выделение военной помощи от США Украине является спонсированием террористической деятельности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. Военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности», —
Она подчеркнула, что военная помощь Тайваню от Америки — вмешательство во внутренние дела Китая. По словам Захаровой, выделение американских финансов для Израиля — путь к эскалации «беспрецедентного обострения в регионе».
Американские законодатели одобрили проект о выделении военной помощи Украине 20 апреля, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выделение денег, а американский лидер Джо Байден призвал Сенат ускорить подписание законопроектов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Америку и сильнее разорит Украину.
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