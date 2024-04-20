Армия и оружие Захарова назвала спонсированием терроризма выделение помощи Украине 21 апреля 2024 в 00:03 Размер текста - 17 + Мария Захарова подчеркнула, что военная помощь США для Израиля усугубит мировой кризис Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выделение военной помощи от США Украине является спонсированием террористической деятельности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. Военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что военная помощь Тайваню от Америки — вмешательство во внутренние дела Китая. По словам Захаровой, выделение американских финансов для Израиля — путь к эскалации «беспрецедентного обострения в регионе». Американские законодатели одобрили проект о выделении военной помощи Украине 20 апреля, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выделение денег, а американский лидер Джо Байден призвал Сенат ускорить подписание законопроектов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Америку и сильнее разорит Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Выделение военной помощи от США Украине является спонсированием террористической деятельности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. Военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что военная помощь Тайваню от Америки — вмешательство во внутренние дела Китая. По словам Захаровой, выделение американских финансов для Израиля — путь к эскалации «беспрецедентного обострения в регионе». Американские законодатели одобрили проект о выделении военной помощи Украине 20 апреля, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выделение денег, а американский лидер Джо Байден призвал Сенат ускорить подписание законопроектов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Америку и сильнее разорит Украину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям