Свердловчанин в свой день рождения зарезал соседа, пристававшего к его дочери

Убийство произошло в подъезде дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ревде (Свердловская область) мужчина в свой день рождения убил 16-ю ударами ножом соседа, который приставал к его 16-летней дочери. Суд назначил виновному семь лет лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Осужденный праздновал свой день рождения во дворе дома с употреблением спиртного. Одним из гостей был его сосед. После праздника мужчина ушел домой, через некоторое время пришла его дочь и сообщила о некорректных действиях соседа по отношению к ней. Осужденный взял кухонный нож, встретив в подъезде соседа, сразу стал наносить ему удары ножом», — следует из сообщения. Сосед погиб на месте происшествия.

Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.