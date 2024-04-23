Российский вертолет Ка-52М поразил опорные пункты ВСУ под Авдеевкой

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, залп, пуск, ракета, выстрел, вкс, сбойка,  stock
Вертолет ВС РФ Ка-52М атаковал опорные пункты ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский вертолет Ка-52М поразил опорные пункты украинских военных под Авдеевкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар <…> по опорным пунктам и живой силе противника на авдеевском направлении», — сообщили в Минобороны РФ РИА Новости. Там же отметили, что атака шла неуправляемыми авиационными ракетами.

Как заявили в ведомстве, после совершения атаки экипаж вернулся на аэродром вылета. Полет проходил в штатном режиме.

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Российский вертолет Ка-52М поразил опорные пункты украинских военных под Авдеевкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар <…> по опорным пунктам и живой силе противника на авдеевском направлении», — сообщили в Минобороны РФ РИА Новости. Там же отметили, что атака шла неуправляемыми авиационными ракетами. Как заявили в ведомстве, после совершения атаки экипаж вернулся на аэродром вылета. Полет проходил в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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