Российский вертолет Ка-52М поразил опорные пункты ВСУ под Авдеевкой

Вертолет ВС РФ Ка-52М атаковал опорные пункты ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российский вертолет Ка-52М поразил опорные пункты украинских военных под Авдеевкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар <…> по опорным пунктам и живой силе противника на авдеевском направлении», — сообщили в Минобороны РФ РИА Новости. Там же отметили, что атака шла неуправляемыми авиационными ракетами.
Как заявили в ведомстве, после совершения атаки экипаж вернулся на аэродром вылета. Полет проходил в штатном режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.