МИД КНДР: военная помощь США не остановит героическую армию России

24 апреля 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

В КНДР отметили героизм русской армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство иностранных дел КНДР выразило поддержку России в контексте конфликта на Украине, заявив о неспособности американской военной помощи повлиять на ход операции. Министр иностранных дел страны при этом отметил героизм ВС РФ. «Никакая военная помощь США никогда не сможет остановить продвижение героической русской армии и народа, идущих на священный бой за справедливость. За защиту суверенных прав и безопасности своей страны», — отметил заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль в заявлении, опубликованном ЦТАК. Это заявление последовало после того, как палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении значительной суммы в качестве помощи Украине. Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее целью является защита людей от киевского режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство иностранных дел КНДР выразило поддержку России в контексте конфликта на Украине, заявив о неспособности американской военной помощи повлиять на ход операции. Министр иностранных дел страны при этом отметил героизм ВС РФ. «Никакая военная помощь США никогда не сможет остановить продвижение героической русской армии и народа, идущих на священный бой за справедливость. За защиту суверенных прав и безопасности своей страны», — отметил заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль в заявлении, опубликованном ЦТАК. Это заявление последовало после того, как палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении значительной суммы в качестве помощи Украине. Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее целью является защита людей от киевского режима.