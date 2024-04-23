Екатеринбуржца похитили и вывезли в лес ради iPhone 15

В Екатеринбурге трое неизвестных вывезли в лес 20-летнего парня и, угрожая пистолетом, потребовали отдать iPhone 15. Об инциденте URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.
«Парень со своим 16-летним братом поссорился в торговом центре „Антей“ с тремя незнакомцами. Те пригласили их сесть в свою машину, чтобы разрулить конфликт. Братья согласились, однако мирного разговора не произошло. Их повезли в район Сортировки, где один из мужчин достал пистолет и потребовал отдать телефоны. Старший отдал свой „Айфон 15“, а младший — смартфон „Техно Спарк“», — рассказал собеседник агентства.
После этого старший брат уговорил обидчиков вернуть ему «Айфон», и они с младшим выскочили из машины. Подростку удалось убежать, а его брата поймали и повезли за город по Серовскому тракту. Там у него снова забрали телефон и выбросили из машины. Мужчина запомнил, что его везли на черном тонированном автомобиле «Лада Веста».
Екатеринбуржец обратился в полицию с заявлением и оценил свой ущерб в 110 тысяч рублей. С его слов составлены портреты нападавших, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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