23 апреля 2024

Екатеринбуржца похитили и вывезли в лес ради iPhone 15

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы Президента РФ. Общественный штаб. 15 марта 2024. Москва, мобильный телефон, айфон 15, мобильный в руках, наколки на пальцах
Незнакомцы, угрожая оружием, завладели престижным «Айфоном» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге трое неизвестных вывезли в лес 20-летнего парня и, угрожая пистолетом, потребовали отдать iPhone 15. Об инциденте URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Парень со своим 16-летним братом поссорился в торговом центре „Антей“ с тремя незнакомцами. Те пригласили их сесть в свою машину, чтобы разрулить конфликт. Братья согласились, однако мирного разговора не произошло. Их повезли в район Сортировки, где один из мужчин достал пистолет и потребовал отдать телефоны. Старший отдал свой „Айфон 15“, а младший — смартфон „Техно Спарк“», — рассказал собеседник агентства.

После этого старший брат уговорил обидчиков вернуть ему «Айфон», и они с младшим выскочили из машины. Подростку удалось убежать, а его брата поймали и повезли за город по Серовскому тракту. Там у него снова забрали телефон и выбросили из машины. Мужчина запомнил, что его везли на черном тонированном автомобиле «Лада Веста».

Екатеринбуржец обратился в полицию с заявлением и оценил свой ущерб в 110 тысяч рублей. С его слов составлены портреты нападавших, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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В Екатеринбурге трое неизвестных вывезли в лес 20-летнего парня и, угрожая пистолетом, потребовали отдать iPhone 15. Об инциденте URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Парень со своим 16-летним братом поссорился в торговом центре „Антей“ с тремя незнакомцами. Те пригласили их сесть в свою машину, чтобы разрулить конфликт. Братья согласились, однако мирного разговора не произошло. Их повезли в район Сортировки, где один из мужчин достал пистолет и потребовал отдать телефоны. Старший отдал свой „Айфон 15“, а младший — смартфон „Техно Спарк“», — рассказал собеседник агентства. После этого старший брат уговорил обидчиков вернуть ему «Айфон», и они с младшим выскочили из машины. Подростку удалось убежать, а его брата поймали и повезли за город по Серовскому тракту. Там у него снова забрали телефон и выбросили из машины. Мужчина запомнил, что его везли на черном тонированном автомобиле «Лада Веста». Екатеринбуржец обратился в полицию с заявлением и оценил свой ущерб в 110 тысяч рублей. С его слов составлены портреты нападавших, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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