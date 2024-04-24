24 апреля 2024

Полиция ХМАО поймала мигранта, который 20 лет назад украл шубу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поступившая в продажу зимняя одежда из новых коллекций екатеринбургских дизайнеров. Екатеринбург, шуба, натуральный мех, мода
Мигрант, 20 лет назад укравший шубу и украшения у югорчанина, пойдет под суд Фото:

Полиция Югорска (ХМАО) задержала мигранта, который 20 лет назад украл из квартиры югорчанина верхнюю одежду и золото. После совершения преступления он сбежал из Югры.

«В Югорске полицейские задержали иностранца, который скрывался от следствия двадцать лет. В 2004 году 33-летний иностранец, совершив тяжкое преступление на родине и скрываясь от правосудия, покинул свою страну и приехал в Югорск. Осенью этого же года он незаконно проник в квартиру югорчанина, откуда совершил хищение шубы, пальто, дубленки, золотой броши и других ценных вещей на сумму порядка 90 тысяч рублей. Совершив преступление, злоумышленник покинул Югру», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале.

В 2010 году мужчину задержали в Тюмени. Во время следствия ему удаль сбежать от правосудия. В настоящее время мигрант заключен под стражу. Его будут судить за кражу:уголовное дело направлено в суд.

Ранее URA.RU писало, что полицейские Нижневартовска задержали двоих мигрантов, которых подозревают в краже золотых украшений на сумму более полутора миллиона рублей. Ценности украли у вартовчанина из сейфа в рабочем кабинете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция Югорска (ХМАО) задержала мигранта, который 20 лет назад украл из квартиры югорчанина верхнюю одежду и золото. После совершения преступления он сбежал из Югры. «В Югорске полицейские задержали иностранца, который скрывался от следствия двадцать лет. В 2004 году 33-летний иностранец, совершив тяжкое преступление на родине и скрываясь от правосудия, покинул свою страну и приехал в Югорск. Осенью этого же года он незаконно проник в квартиру югорчанина, откуда совершил хищение шубы, пальто, дубленки, золотой броши и других ценных вещей на сумму порядка 90 тысяч рублей. Совершив преступление, злоумышленник покинул Югру», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале. В 2010 году мужчину задержали в Тюмени. Во время следствия ему удаль сбежать от правосудия. В настоящее время мигрант заключен под стражу. Его будут судить за кражу:уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU писало, что полицейские Нижневартовска задержали двоих мигрантов, которых подозревают в краже золотых украшений на сумму более полутора миллиона рублей. Ценности украли у вартовчанина из сейфа в рабочем кабинете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...