Полиция ХМАО поймала мигранта, который 20 лет назад украл шубу

25 апреля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Мигрант, 20 лет назад укравший шубу и украшения у югорчанина, пойдет под суд Фото: Александр Мамаев © URA.RU Полиция Югорска (ХМАО) задержала мигранта, который 20 лет назад украл из квартиры югорчанина верхнюю одежду и золото. После совершения преступления он сбежал из Югры. «В Югорске полицейские задержали иностранца, который скрывался от следствия двадцать лет. В 2004 году 33-летний иностранец, совершив тяжкое преступление на родине и скрываясь от правосудия, покинул свою страну и приехал в Югорск. Осенью этого же года он незаконно проник в квартиру югорчанина, откуда совершил хищение шубы, пальто, дубленки, золотой броши и других ценных вещей на сумму порядка 90 тысяч рублей. Совершив преступление, злоумышленник покинул Югру», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале. В 2010 году мужчину задержали в Тюмени. Во время следствия ему удаль сбежать от правосудия. В настоящее время мигрант заключен под стражу. Его будут судить за кражу:уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU писало, что полицейские Нижневартовска задержали двоих мигрантов, которых подозревают в краже золотых украшений на сумму более полутора миллиона рублей. Ценности украли у вартовчанина из сейфа в рабочем кабинете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Югорска (ХМАО) задержала мигранта, который 20 лет назад украл из квартиры югорчанина верхнюю одежду и золото. После совершения преступления он сбежал из Югры. «В Югорске полицейские задержали иностранца, который скрывался от следствия двадцать лет. В 2004 году 33-летний иностранец, совершив тяжкое преступление на родине и скрываясь от правосудия, покинул свою страну и приехал в Югорск. Осенью этого же года он незаконно проник в квартиру югорчанина, откуда совершил хищение шубы, пальто, дубленки, золотой броши и других ценных вещей на сумму порядка 90 тысяч рублей. Совершив преступление, злоумышленник покинул Югру», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале. В 2010 году мужчину задержали в Тюмени. Во время следствия ему удаль сбежать от правосудия. В настоящее время мигрант заключен под стражу. Его будут судить за кражу:уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU писало, что полицейские Нижневартовска задержали двоих мигрантов, которых подозревают в краже золотых украшений на сумму более полутора миллиона рублей. Ценности украли у вартовчанина из сейфа в рабочем кабинете.