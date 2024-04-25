25 апреля 2024

В Челябинске начнут запускать рейсы по детской железной дороге в парке Гагарина

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Дрезина-фест на Детской железной дороге. Екатеринбург, парк маяковского, детская железная дорога, узкоколейка, железная дорога
Первый рейс запланирован на 1 мая Фото:

В Челябинске с 1 мая начнется сезон пассажирских перевозок по детской железной дороге в парке имени Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральских железных дорог.

«С 1 мая 2024 года Челябинская детская железная дорога, расположенная в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина. Первый рейс состоится в 10:26 от станции „Солнечная“», — сообщили в пресс-службе.

В этом году детская железная дорога открывает 75-й летний сезон пассажирских перевозок. На путях будут задействованы два состава: «Южноуралец» и «Юность». Со среды по пятницу первый рейс будут отправляться в 10:36, последний — в 17:00. В выходные и праздничные дни время отправки последнего рейса увеличится до 17:26.

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В Челябинске с 1 мая начнется сезон пассажирских перевозок по детской железной дороге в парке имени Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральских железных дорог. «С 1 мая 2024 года Челябинская детская железная дорога, расположенная в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина. Первый рейс состоится в 10:26 от станции „Солнечная“», — сообщили в пресс-службе. В этом году детская железная дорога открывает 75-й летний сезон пассажирских перевозок. На путях будут задействованы два состава: «Южноуралец» и «Юность». Со среды по пятницу первый рейс будут отправляться в 10:36, последний — в 17:00. В выходные и праздничные дни время отправки последнего рейса увеличится до 17:26.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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