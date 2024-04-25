В Челябинске начнут запускать рейсы по детской железной дороге в парке Гагарина

26 апреля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Первый рейс запланирован на 1 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске с 1 мая начнется сезон пассажирских перевозок по детской железной дороге в парке имени Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральских железных дорог. «С 1 мая 2024 года Челябинская детская железная дорога, расположенная в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина. Первый рейс состоится в 10:26 от станции „Солнечная“», — сообщили в пресс-службе. В этом году детская железная дорога открывает 75-й летний сезон пассажирских перевозок. На путях будут задействованы два состава: «Южноуралец» и «Юность». Со среды по пятницу первый рейс будут отправляться в 10:36, последний — в 17:00. В выходные и праздничные дни время отправки последнего рейса увеличится до 17:26. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 1 мая начнется сезон пассажирских перевозок по детской железной дороге в парке имени Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральских железных дорог. «С 1 мая 2024 года Челябинская детская железная дорога, расположенная в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина. Первый рейс состоится в 10:26 от станции „Солнечная“», — сообщили в пресс-службе. В этом году детская железная дорога открывает 75-й летний сезон пассажирских перевозок. На путях будут задействованы два состава: «Южноуралец» и «Юность». Со среды по пятницу первый рейс будут отправляться в 10:36, последний — в 17:00. В выходные и праздничные дни время отправки последнего рейса увеличится до 17:26.